老婆宣示代理鎮長：一定不貪不取　羅吉祥臉書辭職隨後



▲張順朋（右）、縣府秘書長陳季媛（中）擔任監誓人，主計處長黃文琦（左）擔任監交人。（圖／新竹縣政府提供，下同）記者陳凱力／新竹報導

國民黨籍新竹縣竹東鎮長羅吉祥因賄選遭新竹地方法院判決有罪，縣府依法停職並指派代理鎮長。不過28日縣府卻跌破眾人眼鏡，在下班前公布羅吉祥的妻子張順朋為代理鎮長，張順朋29日上午宣誓就任後，羅吉祥也隨即在臉書宣布辭職，並表示將「全心全力投入上訴之司法程序，藉此表達對於一審判決最嚴正之抗議」。

羅吉祥辭職後，依地方制度法規定，應於3個月內完成補選，新竹縣府秘書長陳季媛表示，基於延續竹東鎮鎮務、穩定鎮情、考量整體發展，加上竹東近期推動多項重大前瞻建設，包括仁愛多目標立體停車場計畫、信義立體停車場、竹東客家音樂村、竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間等需延續推動，並符合法律相關規定，所以請張順朋女士擔任代理鎮長。張女士具有多年企業界領導經歷，對於地方事務也相當熟稔，是相當適合的人選，期盼在張鎮長的帶領下，順利推動竹東鎮務，看到不一樣的表現。

張順朋表示，她將秉持認真、負責的態度，延續縣府在竹東的重大建設與活動，在竹東鎮民代主席陳昌平及各代表的繼續監督支持下，讓所會和諧，也請鎮公所的同仁以熱忱態度繼續服務鄉親，共同為竹東繁榮一起努力、打拼。她也一定不貪、不取，扮演好代理鎮長的角色，用行動來讓鄉親肯定與認同。

羅吉祥也在貼文說，擔任公職20年來，一向問心無愧，為了接下來能全心全力的投入上訴之司法程序，同時也了解竹東鎮務之進行刻不容緩，聲明自即日起辭去竹東鎮長乙職，並藉此表達對於一審判決最嚴正之抗議。

羅吉祥臉書全文：

各位鄉親及媒體朋友們

對於近日法院判決的結果，吉祥有幾點要向諸位報告

其實從選前檢方查賄開始，到最近法院一審的判決結果，這段日子以來的風風雨雨，吉祥備受壓力，內心一直期待司法能還吉祥清白，但很遺憾的，法院仍偏執在檢方藉其偵查優勢以及不當誘導下，所為斷章取義，擷取偏離事實之相關供述，忽略了吉祥及相關里長、鄰長在審理中的說明與澄清，進而誤認吉祥及相關之里長賄選犯行成立，對此判決結果，吉祥絕對無法認同。

法院一審判決後，依法，吉祥停止鎮長之職務，吉祥除了自身的清白外，也對相關里長感到委曲，同時也憂心竹東鎮務之推展。吉祥擔任公職二十年來，一向問心無愧，對於吉祥個人以及相關里長之名譽、清白，吉祥不容許任何人恣意污蔑。為了接下來能全心全力的投入上訴之司法程序，同時也了解竹東鎮務之進行刻不容緩，為了吉祥個人，為了里長，為了竹東鎮的發展，吉祥在此聲明自即日起辭去竹東鎮長乙職，並藉此表達對於一審判決最嚴正之抗議。

另外，縣府已在昨日指派專人代理竹東鎮長，此是縣府考量竹東鎮政策延續及政務穩定所為之決定。在吉祥辭去鎮長職務後，鎮長之補選在即，屆時補選，相信竹東鄉親一定能選出願為竹東鎮付出之最合適人選。同時吉祥在此重申，吉祥絕無賄選，更深信沒有民意基礎之鎮長並非長久之計，更非鄉親之福，吉祥辭去鎮長一職，鎮長旋即改選，一切以鄉親之福祉為優先。

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