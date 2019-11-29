諷刺代理鎮長「用賄選者的老婆」　網報「社會賢達表揚大賽」　　



▲連郁婷在臉書發起「第一屆社會賢達表揚大賽」。（圖／翻攝連郁婷臉書）



記者陳凱力／新竹報導

國民黨籍新竹縣竹東鎮長羅吉祥因賄選遭新竹地方法院判決有罪，縣府竟指派羅吉祥的妻子張順朋為代理鎮長，28日傍晚縣府公布消息後，引起地方政壇一片譁然。時代力量新竹縣議員除了質疑楊文科決策有問題，更在網路發起「社會賢達表揚大賽」提醒他，稱得起社會賢達的人應該不少，應該要讓我們縣長好好知道一番，而不是派一個另一半被判買票的人來當代理鎮長。楊文科，不要忘了社會賢達很多好嗎！」

▲羅吉祥的妻子張順朋29日上午正式接下代理鎮長一職。（圖／新竹縣政府提供）



「為什麼要派一個買票被判決有罪鎮長的老婆來擔任代理鎮長？」時代力量新竹縣議員連郁婷在29日出席交接典禮時說，她非常懷疑縣政府這樣的指派有問題，並要求縣長楊文科應該要立即收回這樣的指派。

連郁婷在觀禮後，還帶著助理們一起拿起身上別的「社會賢達」紅紙條諷刺楊文科自稱依法選用「社會賢達人士」張順朋出任代理鎮長一案，連郁婷說，他們和很多人也都是「社會賢達人士」，為什麼沒有顧她老公已經買票了，還派她出任代理鎮長？楊文科說要延續鎮務工作，一個買票鎮長的鎮務有什麼好延續的？

▲連郁婷帶著助理們一起拿起身上別的「社會賢達」紅紙條諷刺楊文科自稱依法選用「社會賢達人士」張順朋出任代理鎮長一案。（圖／讀者提供）

憤怒的連郁婷除了砲火強攻外，還在臉書發起「第一屆社會賢達表揚大賽」，她貼文指出「楊文科縣長指派買票鎮長的老婆當代理鎮長，理由是這位太太是社會賢達，所以擔當得起。我想稱得起社會賢達的人應該不少，應該要讓我們縣長好好知道一番，而不是派一個另一半被判買票的人來當代理鎮長。楊文科，不要忘了社會賢達很多好嗎！」

而報名「社會賢達表揚大賽」活動的網友也紛紛提供自己符合「社會賢達」的原因暗酸縣長楊文科，「我是連買票的錢都交給老婆管的好男人；我是說看電影。」、「我上山下海幫忙弱勢，我也是社會賢達～」、「我大便都有沖水、搭電梯不偷放屁，我要參賽！」、「我可以拿毀三觀 道德沉淪獎」。

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