30年資深學長不退不休　卻被老天「上了一課」警同事嘆：好無奈　





▲新興分局警備隊員在燈會值勤當天昏迷，因傷勢未見起色，家屬決定18日拔管。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市新興分局警備隊隊員林家裕1月30日執勤時因腦幹出血昏倒，一旁同事雖在第一時間將他緊急送醫急救後，住進加護病房觀察，但情況一直未改善，家屬不忍林員受苦，決定在18日早上10點拔管，隔天安詳辭世，消息傳回分局後，同事相當悲痛、不捨，忍不住大嘆「從警30年未曾想過退休，卻在這個時候敗給了生命」。

據了解，林家裕為警專進修班21期畢業，於1989年擔任警職，2002年調任高雄市警局服務，是同事眼中相當努力的前輩，即使到了已屆退的年資卻未曾考慮過退休，林員雖已婚，但膝下無子，專心照顧高齡雙親，在工作與家庭都盡全力扮演好自己的角色，但一切卻在上個月出現變故。

上個月30日，正值高雄燈會開幕隔天，林家裕在晚間8點到10點擔任燈會周邊道路巡守勤務，9點15分在中正、自立路口對幾名駕駛人逕行舉發時，一同值勤的朱姓員警發現林出現精神不濟，無法正常站立，接著整個人就倒地不起，同事趕緊通報救護車送醫，經檢查後發現他腦幹出血，且部位又在腦中間，無法進行手術，送往加護病房觀察後就沒再醒來，當時昏迷指數為4，韓國瑜得知後，也趕緊到院探視，並為他祈福、早日康復，不過就在住院近3個星期後，傷勢並無明顯起色，家屬只能在18日決定拔管，19日辭世。

▲警政署長陳家欽前往靈堂致意。（圖／記者洪正達翻攝）



林員辭世後，高雄市警局立即成立治喪委員會全力協助家屬處理後事，警政署長陳家欽22日到靈堂捻香致意，並慰問遺孀後，當下要求市警局全力協助撫卹，並叮囑40到50歲的員警要注意心血管方面的疾病，平日也要定期做健康檢查，並免遺憾再度發生。