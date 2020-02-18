撫弄一次1000...小姐手往下探：要不要？　他「等時機成熟」秒亮出警察身分

▲阿藍因媒介按摩女阿星性交易而被判刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

「阿藍」（化名）是一間養生館的負責人，但他竟然媒介店內的按摩小姐「阿星」（化名），對男客從事性交易，自己從中收取傭金，行徑相當誇張。對此，一名員警特意喬裝身分，進入養身館消費，等到阿星露出馬腳之後，隨即表明自己身分，將人當場逮捕。

判決指出，阿藍媒介、容留按摩小姐阿星，與不特定男客從事半套、全套性交易，而每次半套、全套性交易則收取1000、2000元的費用，而阿藍又可從中分別獲利400、1000元。養生館怪異的營業方式，引起警方注意，一名員警於一天下午，喬裝男客進入養生館消費，並由花花為他進行按摩。

按摩過程中，阿星以手撫摸員警身體，甚至觸碰到生殖器，接著就詢問對方，是否要進行半套性交易，同時也表示可進行全套，而警方等待時機成熟時，立即表明員警身分，並當場查獲。此外，該名員警也在偵查時證稱，「按摩10至20分鐘後，就問我要不要半套服務，我回應我不喜歡做半套，該名女子就示意我要不要做全套，我於是詢問價格，該名女子表示看我年輕算我便宜一點，接著就不斷撫摸我的生殖器，我接著要求該名女子幫我倒水，於該名女子不在的空檔時，我包廂內傳訊息請同仁支援，不久支援警力即到場。」

對此，雖然阿藍不斷推拖，自己對事件並不知情，但法官不採信其說詞，認為他助長色情風氣，有害社會善良風俗，所為實不足取，且犯後否認犯行，未見其悔悟之心，惟念他沒有前科，因此依法判他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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