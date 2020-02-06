民間企業捐贈酒精隨身瓶　守護員警執勤安全

▲生達化學製藥有限公司體恤第一線執勤員警防疫安全，捐贈濃度75％酒精隨身瓶給新營分局，由分局長李名昌代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎防疫，新營區生達化學製藥有限公司鑑於員警24小時輪班執勤，接觸來自不同區域民眾更為廣泛，體恤第一線執勤員警防疫安全，2月5日捐贈濃度75％酒精隨身瓶給新營分局，由分局長李名昌代表接受，第一時間即發放給基層員警使用，並感謝企業善舉。

5日下午3時，由生達化學製藥有限公司經理盧仲元代表，蒞臨新營分局致贈防疫用酒精隨身攜帶瓶（酒精75％濃度），共計250瓶及補充酒精液1瓶3000cc，供第一線執勤同仁使用，盧經理表示由於自家公司有存貨高濃度酒精，將其稀釋為75％濃度即可為消毒使用，為體恤員警在第一線執勤安全，防疫措施要更加注意，昨日特向新營分局捐贈隨身酒精瓶，期勉警方在第一線接觸民眾時，守護轄區同時保護自己。

新營分局分局長李名昌表示，感謝生達化學製藥有限公司捐贈防疫物資，為防疫工作盡一份心力，也期勉同仁在勤餘時間鍛鍊身體，培養良好運動習慣，適度紓解工作壓力，以保身心健康，繼續為民服務，另呼籲民眾進入密閉空間務必配戴口罩，若進入公共場所請配合測量體溫及使用酒精消毒雙手，以達全民防疫效果。