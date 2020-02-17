水箱車遭撞1死4傷！消防員「顱內出血」昏迷4天　妻集氣：換我們用意志撐住他

記者莊智勝／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊消防水箱車13日晚間出勤時發生嚴重車禍，才剛出發僅短短400公尺，旋即遭到搶黃燈的聯結車撞上，造成車內的小隊長馮永昌拋飛車外慘死，另還有4名隊員受傷，其中隊員賴統生傷勢最為嚴重，昏迷指數僅6；賴妻也難過地在臉書社團PO文，希望大家一起念經幫丈夫集氣，「他救過無數的人，這是換我們用意志撐著他，好嗎？」

▲賴統生和馮永昌私下感情相當好。（左賴統生、右馮永昌）。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起嚴重車禍事故就發生在13日晚間，當時消防水箱車出勤才剛駛出1分鐘，旋即在鳳頂路、過埤路口遭到搶黃燈的聯結車撞擊，水箱車當場打橫、翻覆，強大的撞擊力道還造成坐在窗邊的馮永昌與另名隊員拋飛車外，其中馮永昌墜地後遭到重壓，當場沒有生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治身亡，同車的另外4名隊員、駕駛也分別受到輕重傷；由於水箱車後艙座位並未設置安全帶，這起事件也讓高層更加注意人員出勤安全問題，將全面檢查各分隊車輛，並請廠商盡速加裝安全帶。

▲消防水箱車遭撞後幾乎爛毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

而在這場事故中傷勢最為嚴重的隊員賴統生，到院後經檢傷發現顱骨骨折、顱內出血、腦幹受傷，目前昏迷指數僅有6，仍然在高雄長庚醫院中與死神拔河。賴統生妻子17日下午也在臉書社團「我們消防家族」PO文，表示丈夫現在仍然沒有意識，「科學上，高雄長庚最好的醫療撐著他，如果可以，有時間的朋友可以念念藥師經迴向給賴統生，感謝你們。我不知道這種非科學的有沒有助益，但我相信他救過無數的人，這次換我們用意志撐住他，好嗎？謝謝大家了！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▼賴統生的妻子在臉書社團中PO文，請求網友為先生集氣。（圖／翻攝臉書「我們消防家族」）