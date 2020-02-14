短袖恍惚女「碰」慘摔人行道昏迷！她目擊全程急上前…一查驚曝背後原因

▲古姓婦人精神恍惚站在路邊，女警發現她當街昏迷緊急送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市一名女子在路邊恍惚搖晃，在路口執勤的女警發現後隨即上前關心，沒想到婦人突然「碰」的一下倒在地上，女警趕緊叫救護車將人送醫。初步了解，女子前晚離家遭家人通報失蹤，目前警方已聯繫丈夫到醫院照顧婦人。

43歲的古姓女子因故離家，1月26日獨自站在重慶南路2段6巷口，中正二交通分隊女警黃詩晴值勤時發現，古女一人看似精神恍惚，準備上前關心， 但沒想到婦人突然應聲倒下，當場昏迷。

▲古姓婦人離家後獨自在寒冬街頭徘徊，因體虛昏迷倒地，女警見狀緊急將人送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓女警見狀緊急通知救護人員到場，警消合力將婦人扶起後，發現女子全身癱軟，緊急將她送往台大醫院救治，經醫師檢查後才知婦人是因身體虛弱才會暈倒，並無大礙。

黃姓女警事後發現，古女為被家人通報的失蹤人口，所以緊急聯繫古女丈夫到醫院。丈夫向警方透露，妻子前一天跑出門徹夜未歸，且當時氣溫低又僅穿短袖，可能因太虛弱才暈倒，相當感謝警方幫忙找回妻子。

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