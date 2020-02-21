康那香加碼捐贈防疫口罩給將軍學童　黃偉哲讚許展現社會責任

▲台南市長黃偉哲表示，已指示經發局積極協調台南15家民營酒廠，共同投入生產防疫酒精，增加防疫物資產能。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

各級學校即將開學，台南口罩生產大廠康那香企業董事長戴榮吉，21日上午加碼捐贈發放防疫口罩予漚汪文衡殿四角頭65歲以上信徒及將軍區學童，市長黃偉哲特別前往致謝，讚許康那香善舉展現企業社會責任，黃偉哲表示已指示經發局積極協調台南15家民營酒廠，共同投入生產防疫酒精，增加防疫物資產能。

黃偉哲市長感謝戴董事長對社會的貢獻跟付出，並表示目前包括台酒等酒廠開出部分產線專門生產防疫用酒精，他已指示經發局積極與台南的15家民營酒廠協調洽商，希望能撥出部分產線生產酒精，若協調順利，則後續的供應將更充裕。他也呼籲民眾不要大量購買囤積，畢竟酒精為低燃點液體，若存放或使用不當容易造成危險。

黃偉哲指出，目前中央徵用了防疫物資和原料及產線，預計下週口罩的供應就可提升到650萬片，希望3月初可達1000萬片。防疫視同作戰，他感謝康那香公司共體時艱加入防疫工作，將包括消毒濕紙巾及口罩等物資釋出贈予給需要的民眾。

台南市政府表示，為了確保師生健康，黃偉哲市長指示教育局擬定防疫手冊，並請各校務必在開學前做好校園防疫整備，指導學生做好個人衛生管理及勤洗手，並確實宣導正確資訊，不要讓錯誤消息影響孩子安全。教育局也已先期布署，在中央徵用前即統一購置口罩、耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水等防疫物資。

漚汪文衡殿總幹事戴建峰表示，戴榮吉也是文衝殿榮譽主委，繼去年4月捐贈將軍區國中小（含附設幼兒園）學童3D立體口罩活動後，有感這次武漢肺炎疫情尚未舒緩的情況下，決定在漚汪文衡殿再次辦理防疫物資發放活動，和民眾共同防疫。

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