高雄11家藥局體恤上班族改夜間排買口罩　警調整巡邏路線疏導交通

▲員警到轄區內關心藥局販售情況，並到場維持秩序，讓民眾感受到警方的用心。。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導

口罩實名制政策上路迄今，每間藥局排隊購買口罩的人潮還是沒減過，大多數健保藥局發售時間以白天為主，高雄三民區日前有藥局，為體恤上班族工作購買不易，特地選在夜間19點起販售，轄區派出所也視各藥局販售情況調整巡邏路線，將轄區販售口罩之11家藥局納入巡邏路線，也配合藥局每日販售時間，定時定點加強巡邏，以便及時處理突發狀況，為防疫盡一份心力。

高雄市三民第二分局覺民路派出所所長楊增平、警員黃家華日前執行巡邏勤務，行經轄區一間藥局時，見夜間時段仍有民眾大排長龍等候購買口罩，於是主動加入疏導交通並引導排隊人潮，將轄區販售口罩之11家藥局納入巡邏路線，該藥局洪藥師表示，為體恤一般上班族因工作時間無法配合去排隊買口罩，希望讓上班族下班也買的到口罩，所以才會選在夜間19起開始販售，也很感謝轄區內派出所關心各藥局販售情況，並到場維持秩序，讓民眾感受到警方的用心。

分局長黃文哲表示，透過員警到場維持周邊秩序，使每個民眾都能如期購買自身所需要的口罩安心防疫，同時也呼籲民眾無須恐慌搶購口罩，加強自身衛生管控勤洗手，使口罩資源發揮最大效用。

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