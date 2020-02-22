湖北省衛健委：19日新增確診病例由349例訂正為775例

▲新冠肺炎疫情擴散全球。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，湖北省原先將臨床診斷病例全部納入確診病例進行統計公佈和治療，但後來發的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》又把臨床診斷病例取消，導致全省在周三只有新增349例，不過湖北省衛健委21日指出，要把截至19日24時的新增確診病例訂正為775例，同時，將截至20日24時的全省累計確診病例數由62662例訂正為63088例。

綜合陸媒報導，從2月13日起，大陸國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室印發的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第五版）》，湖北省將臨床診斷病例全部納入確診病例進行統計公佈和治療。但18日又印發《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》，相對第五版診療方案，湖北省原有的臨床診斷病例類目被取消。

因應第六版診療方案，湖北省的部分市州19日對前期報告的臨床診斷病例進行訂正，核減了部分確診病例。20時緊急發現並及時停止這一錯誤做法。湖北省衛健委21日發布《關於訂正2月19日新冠肺炎確診病例的情況說明》指出，截至19日24時，湖北全省新增確診病例由349例訂正為775例，累計確診病例數由62031例訂正為62457例。同時，將截至20日24時的全省累計確診病例數由62662例訂正為63088例。

▲湖北省把19日新增確診病例由349例訂正為775例。（圖／翻攝人民日報臉書）



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