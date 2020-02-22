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篩檢陽性立刻隔離！鑽石公主號19人深夜全入院　2次陰性也要檢疫14天

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記者趙蔡州／綜合報導

「鑽石公主號」專機21日晚間抵達桃園機場，順利載回19名滯日的台灣旅客。19名旅客晚間11時30分許搭乘救護車，到達位在新北市、桃園市的醫院進行冠狀病毒（COVID-19）檢驗，未來幾天將一邊住院隔離一邊等待檢驗結果。

▲鑽石公主號華航包機返台，班機及空橋消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼媽媽與ㄧ小孩進署立台北醫院。（圖／記者陳以昇攝）

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▲醫院在急診門口或戶外設置的發燒篩檢帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，國內許多醫院為防堵新冠肺炎，幾乎都有在急診門口或戶外設置發燒篩檢帳篷、放射線檢驗帳篷等。不過本次鑽石公主號回國旅客的篩檢，醫院方並未使用設置好的帳篷，而是讓旅客在大門下車，接著依照檢驗流程篩檢。

19名旅客21日晚間11時30分搭乘救護車，陸續抵達位在新北市、桃園市的醫院進行篩檢作業。院方人員身穿隔離衣在門口接待，待旅客下車後經由專屬通道，搭乘直達電梯前往隔離病房，進行包含量體溫等各項檢驗程序。

▲▼台灣新冠肺炎26例感染關係圖。（圖／陳昱璇製）

▲台灣目前確診新冠肺炎的病例關係圖。（圖／ETtoday新聞雲製）

指揮中心表示，19名旅客送到醫院採檢後，若採檢2次都呈陰性，就會送到檢疫所隔離14天，若採驗結果呈陽性，當事人將立刻接受隔離治療。醫院表示，所有的防疫流程、旅客情況，皆由指揮中心統一說明，他們不便透露任何資訊。

除了旅客有嚴格的檢疫流程外，他們的行李也會用塑膠袋包起來，消毒表面後才能送上飛機托運，抵達台灣後會送到指定地點集中保管，直到14天後才能開封並由家屬領回。

▼包機抵達桃園機場及後續救護車抵達醫院畫面。（圖／記者林敬旻、陳以昇攝）

▲▼「鑽石公主號」母子抵達台北醫院篩檢　急診室外設帳棚。（圖／記者游宗樺攝）

▲鑽石公主號華航包機返台，救護車隊離開機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲鑽石公主號華航包機返台，救護車隊離開機場。（圖／記者林敬旻攝）

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