新冠肺炎恐全境擴散　伊朗：病毒源自「聖城的中國工人」

▲伊朗爆發新冠肺炎疫情，總確診案例數達到18例，分布全國多個城鎮。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

伊朗衛生部官員莫雷斯（Minou Mohrez），伊朗境內新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染疫情已經開始在各大城市傳播，且伊朗所有城市都有病例出現的可能。官員還提到，新冠病毒可能源自在聖城庫姆工作的「中國工人」，但沒有針對這點進一步說明。

伊朗21日新增13起新冠肺炎確診病例，其中2例為死亡病例，使伊朗境內確診總數達到18例，死亡數則增加至4例。

路透社引述伊朗通訊社（IRNA）報導，衛生部官員莫雷斯說，「根據現有報告，新冠病毒使於庫姆市（Qom），我們注意到隨著人們移動，目前已經傳播到國內數個城市，包括德黑蘭、巴博（Babol）、阿拉克（Arak）、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）等城市。」她補充說，「伊朗所有城市都有感染風險。」

庫姆市為什葉派穆斯林聖城，位於伊朗首都德黑蘭以南約120公里處，而伊朗大多數新冠肺炎病例都出現在這裡。伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpour）透過推特表示，21日新增病例包括庫姆7人、德黑蘭4人，以及吉蘭省（Gilan）2人。

報導稱，伊朗衛生部已經呼籲，暫停庫姆市一切宗教性聚會。莫雷斯表示，「顯然，新型冠狀病毒已經在伊朗國內傳播，源頭可能來自在庫姆市工作的中國工人。」但她並未詳細說明病例感染細節。

另一方面，與伊朗接壤的伊拉克透過國營通訊社宣布，伊拉克航空公司已經暫停飛往伊朗的航班，防止新冠病毒疫情進一步傳播。

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