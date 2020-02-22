東石「幸福巴士計畫」隨招隨停　連結嘉義市區及高鐵嘉義站

▲嘉義縣長翁章梁宣布東石幸福巴士啟動服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府結合交通部公路總局，推出東石「幸福巴士計畫」，2月21日在東石鄉公所舉行「幸福巴士」啟航儀式，藉由宣導讓鄉親瞭解幸福巴士服務內容及路線時刻表，以及如何轉乘公路客運到嘉義市區及高鐵嘉義站等；此外，也提供隨招隨停的服務，讓幸福巴士服務更加完備。

▲東石幸福巴士啟動服務，地方仕紳剪綵。（圖／記者翁伊森翻攝）

東石鄉位於西部沿海地區，對外交通十分方便，有台82線東西向快速道路、台61線西部濱海快速公路、台17線濱海公路以及縣道166線、168線等聯外道路。

▲縣長翁章梁、東石鄉長林佳瑩、嘉義區監理所副所長戴邦芳、議員姜梅紅各村里長等人，共同出席「幸福巴士」啟航儀式。（圖／記者翁伊森翻攝）

但是，現有公路客運的服務範圍並未能深入各村里，以洲仔村民為例，至少需步行1公里到台82線才能搭到公車。因此，107年8月起先由嘉義區監理所協調嘉義汽車客運股份有限公司，以現有公路客運繞駛方式，讓公車進入洲仔村內，初步改善偏鄉交通困境。

縣府積極配合交通部公路總局政策，在108年規劃並推動東石鄉幸福巴士計畫，除了將現有洲仔村納入計畫外，也規畫出「洲仔村至朴子」及「四股至東石漁人碼頭」兩條路線，並努力向交通部公路總局爭取獲得補助營運費用約104萬元、傳統站牌設置費用7萬5千元，合計約111萬元；此外，東石鄉公所則負擔近6萬元。

翁章梁表示，幸福巴士計畫往後會持續努力，深入各個角落，方便鄉親就醫、外出等；或是也能透過轉乘的方式銜接到各地。也請鄉親要多加利用，使用程度高，往後也將會研議增開班次。

「洲仔村至朴子」路線，自洲仔村發車沿途停靠圍潭村、圍潭活動中心、蔦松村、朴子醫院、樸靈宮、朴子市場、東石國中、東石高中、果菜市場及朴子轉運站。每週一至五行駛、每日6班次，其中支線繞駛東石國高中，方便學生上下學搭乘。

「四股至東石漁人碼頭」路線，自四股發車沿途停靠鰲股、港口宮、下欍子埔、下楫子、港前厝、副瀨、頂厝、山寮、東石鄉公所及東石漁人碼頭。每週一至五行駛，每日4班次。

目前已完成大埔鄉、阿里山鄉、番路鄉及朴子市等4個鄉鎮，未來將持續與其他鄉鎮一同努力規劃爭取幸福巴士，讓嘉義縣偏鄉的居民都能享有幸福巴士的公共運輸服務。

21日上午，邀請到縣長翁章梁、東石鄉長林佳瑩、嘉義區監理所副所長戴邦芳、議員姜梅紅、蔡奇璋及各村里長等人，共同出席「幸福巴士」啟航儀式。

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