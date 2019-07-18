幸福巴士元年　公路總局推出全台第一部原鄉無障礙幸福巴士

▲公路總局來義鄉推出全台第一部原鄉無障礙幸福巴士18日舉行通車典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為完善原鄉地區大眾運輸服務，交通部公路總局與交通部運輸研究所及屏東縣政府合作，讓幸福巴士駛入因八八風災被迫遷移到永久屋基地居住的「新來義部落」服務鄉民，枋寮醫院線一趟來回20元、屏東基督教醫院線一趟來回30元，相關搭乘資訊可洽來義鄉公所社會課08-7850251分機126洽詢。

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▲▼幸福巴士啟程、鄉親體驗。

交通部公路總局黃運貴副局長表示，公路總局推出「幸福巴士」就是關懷；這次來義鄉是原鄉第一部提供無障礙服務的幸福巴士，在交通部運輸研究所輔導高屏澎區域運輸中心協助屏東縣政府提案，申請了公運計畫補助購車費用408萬元及營運費用49萬餘元，總計補助約458萬元。

另該局高雄區監理所並協助來義鄉安排專業講師為駕駛員與志工等人進行「無障礙運輸服務教育訓練」，期盼有愛的幸福巴士不僅便利，更能溫馨、專業地提供原鄉民眾就醫及日常採買服務。

來義鄉竇望義鄉長感謝公路總局補助購置無障礙中巴及營運費用，公所僅需自籌23萬餘元，降低許多鄉政負擔，讓來義鄉能做到「來義有愛幸福無礙」的服務，提升原民就醫便利性；幸福巴士南連枋寮醫院，北接屏東基督教醫院，除安排固定路線服務，也提供彈性預約方式，且是全台原鄉中第一部無障礙幸福巴士，更是原鄉第一部可以使用屏東縣政府推行的「敬老卡」及「博愛卡」票證服務的幸福巴士

來義鄉18日舉行通車典禮，新闢的4條路線分別於每週一行駛「大後-枋寮醫院線」、週二行駛「南和-屏東基督教醫院線」、週三行駛「新來義-枋寮醫院線」、週五行駛「大後-基督教醫院線」，均為早上發車，下午1點返程；每週四保留為彈性預約時間，有需要的鄉親可多利用。