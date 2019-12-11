早上外出買菜下午才能回家　公路總局補助「幸福巴士」解決行的困難

▲公路總局與屏東縣政府共同輔導牡丹鄉「幸福巴士」運行，再補助牡丹鄉公所購置一部小巴提供預約服務，11日舉行通車典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣牡丹鄉交通不便，公路總局與屏東縣政府共同輔導牡丹鄉「幸福巴士」運行，再補助牡丹鄉公所購置一部小巴提供預約服務，11日舉行通車典禮，深入部落，方便服務長者就醫與採買。

▲▼幸福巴士通車典禮。



牡丹鄉有山、有海、有溫泉，有「恆春半島後花園」之稱，觀光資源豐富吸引遊客絡繹不絕，但民眾的就醫與日常採買，就因交通問題造成困難。



▲▼「幸福巴士」啟動。



交通部公路總局高雄區監理所副所長李瑞銘表示，牡丹鄉雖然有屏東客運「【301】恆春-石門」及「【302】恆春-旭海」市區客運的公共運輸服務，但以服務學生就學為主;另受限山區道路彎繞狹窄，中型巴士無法深入部落服務，牡丹鄉內無醫院，部落長者就醫仰賴恆春鎮的基督教醫院，交通的不方便使老人家時常忍著病痛，延誤就醫。

在日常採買方面，老人家早上搭公車出門買菜，卻要等到下午才有公車搭回程，不但菜不新鮮，對鄉內長輩也相當辛苦，因此在公路總局補助下，高雄區監理所並與屏東縣政府協助牡丹鄉公所提案申請幸福巴士經費，期望提供牡丹鄉民「行」的便利。



牡丹鄉潘壯志鄉長表示：現有中型巴士服務高士、四林村的長者至恆春基督教醫院看診，公路總局補助的小巴即將再投入旭海、東源、石門、牡丹等地區服務公車無法抵達的部落，則牡丹鄉6村都能有幸福巴士服務，滿足鄉民就醫及日常採買的需求。該巴士配有專任的職業駕駛提供優質的服務，而車輛除法定的強制險以外，為了保障乘客權益，並有投保乘客責任險，鄉親可多利用。



牡丹鄉幸福巴士週一至週五每日提供固定路線之彈性預約班次2班，依民眾需求時間提供服務，預約、洽詢電話：08-8831001分機22或23。

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