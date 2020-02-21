還有3個月！　桃園四大超商垃圾6月起自行處理

▲桃園市環保局邀集四大超商業者，自今年6月起自行處理垃圾。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市欣榮焚化爐因處理量已趨近飽和，恐引發垃圾大戰！環保局21日指出，該局邀集四大超商業者，請業者比照其他五都做法，以委外清運方式處理垃圾。環保局說，桃園市轄內約有1,350家連鎖超商，所產生廢棄物日約20到30噸左右，該局將給予業者3個月的時間，完成簽訂廢棄物清除處理合約，自今年6月起不再收運連鎖超商垃圾。

環保局表示，桃園市目前只有一座欣榮焚化爐，近年來由人口快速成長，處理量已趨近飽和，該局已採BOT方式招募廠商，正在興建第二座焚化爐，預計最快可於2021年進行運轉，不過在過渡時期一般垃圾減量仍是目前面臨的難題，為此，環保局邀集四大超商業者協商，請他們比照其他五都的做法，以委外清運方式處理垃圾。

桃園市轄內約有1350家連鎖超商，所產生廢棄物數量每天約20到30噸左右，而連鎖超商並非一般家戶，店家應委託合格廢棄物清除處理機構處理垃圾，尤其近幾年來各大連鎖超商都設置有座位區提供民眾用餐或喝飲料，所以在店內產生的垃圾量也越來越多。

因此，希望業者必須自行找尋廢棄物清理公司處理垃圾，環保局自2019年起已多次和四大連鎖超商業者開會並且取得共識，現今再給予3個月的時間，讓各超商找尋業者簽訂廢棄物清除處理合約，自今年6月起不再收運市內連鎖超商垃圾。

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