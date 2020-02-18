網路PO文可能汙染農地　台南市環保局立案調查

▲有關社群網頁PO文農地污染相關問題，台南市環保局派員現場勘查確認位置，並立案調查，進行必要之採樣檢驗作業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關社群網頁PO文「含鉻農地上的玉米田安不安？」，台南市環保局18日上午派員現場勘查確認位置，環保局已立案調查，後續將連繫地主，釐清污染行為人，並進行必要之採樣檢驗作業。

環保局指出，倘農地發現爐碴存在，將要求污染行為人提送改善計畫限期改善；另農產品如有受污染之虞，必要時將會同農業局會勘認定進行剷除銷燬。

環保局表示，18日現勘位置位於2009年後壁超翔公司爐碴污染農地事件旁邊約50公尺的農地，非屬同一案件。超翔爐渣案已於2010年至2012年間由污染行為人依污染改善計畫書執行，將農地上之污染改善完成。考量一般土壤中重金屬之污染深度常以地表下0-30公分之土壤層為主，且當時超翔公司造成污染原因為爐碴溢流，屬表土污染，故環保局依據環保署公告的「標準土壤採樣方法」進行採樣驗證，並經檢驗符合土壤污染管制標準後，在2012年已解除列管，民間學者反應前述土壤採樣方法（NIEA S102.63B）所採集土樣不足以代表土壤污染情形，環保局將向行政院環保署環境檢驗所反應。

市長黃偉哲表示，台南市為維護環境及保障轄內優良農產品品質，對於任何潛在污染都不放過，環保局針對污染農地整治到解除列管，都已建立標準作業系統，依照「土壤及地下水污染整治法」要求「污染行為人」或「潛在污染責任人」，負擔農地污染改善整治責任，針對農地污染整治工作提出整體、具體的執行規劃流程，再提報環保局土壤污染改善推動小組委員會審查，並由專案小組監督委託單位執行污染改善工作，待執行單位完成污染改善時，再進行污染改善驗證工作，如確認驗證結果通過，才會解除控制場址列管，一定要做到確實維護台南的優質環境及市民身體健康。