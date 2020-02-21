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第24例「北部女」在哪？雙北高度警戒　侯友宜建議：即刻啟動一級開設

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▲▼新北市居家檢疫關懷中心成立記者會,新北市長侯友宜,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜建議即刻啟動防疫指揮中心一級開設。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／新北報導

台灣第24例新冠肺炎確診病例是北部一名60多歲的女性，消息曝光後雙北高度警戒，台北市副市長黃珊珊表示，目前也清楚北部是不是指台北市，倘若中央能明確告知，就可以用更明確的方式處理；而新北市長侯友宜20日晚間則向衛福部長陳時中建議，將防疫層級提升至一級開設，用新的作戰方式處理疫情帶來的挑戰。

黃珊珊認為，中央從旅遊史、接觸史方面進行疫情防堵的做法正確，可以確定感染來源。對於「位於北部」的第24例，黃珊珊則認為，一提到北部大家就很緊張，但現階段市府也不知道這起北部病例是不是位於雙北，如若是在台北市，希望中央能夠明確告知狀況，讓市府能夠迅速應變、配合社區防疫。

侯友宜20日在居家檢疫關懷中心報告會議中，當面建議陳時中，我國已宣布出現狀況特殊的24確診案例，加上鑽石公主號包機將出動、清明節台商將返台，學生也即將開學等等，在此關鍵時刻，應該即刻啟動防疫指揮中心一級開設，用新的作戰方式處理。

侯友宜表示，他在第一線打仗40多年，SARS來得快去得快，但是新冠肺炎如此狡猾，他並不是醫療專業的，但他知道這段時間有陳時中帶領的團隊擋在最前面，目前的防疫才能做得如此到位。

陳時中聽取簡報後表示，自己代表政府向第一線工作人員表達感謝，侯友宜做得跟他想要拜託新北市府做的差不多，也做得更好，有組織、有計劃、有步驟，顯示新北市府的效能以及保持與中央密切合作。對於侯友宜的建議，陳時中認為不錯，中央會再作討論。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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