美CDC將台灣列為社區傳播　侯友宜：中央應全面提升防疫標準

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣列入「社區傳播」地區名單，加上北部出現狀況特殊的第24例確診，新北市長侯友宜21日表示，不管哪個國家有什麼看法，別人給我們善意的提醒，只有禦敵從嚴、超前佈局，不論是否為社區感染，都要以這樣的標準做防疫，才不會造成更大遺憾。

侯友宜表示，預防可以做到超過，不能「不及」，這是我們應有的態度。北部的第24例確診病例在醫院發燒了很多天，目前已經有360多人接觸，面對新型的挑戰，中央應該要有不同的作戰方式，將社區感染視同將面對的可能狀況全力備戰，無論醫院、藥局因應措施，民眾勤洗手戴口罩的宣導，將防疫做到位。

此外，侯友宜20日當面建議衛福部長陳時中，新北市能成立集中檢疫所分擔中央負擔。侯友宜表示，對於中央的不足，地方有補位的功能，但此建議的重點是不讓失聯者再次逃跑。

侯友宜強調，地方絕對會看到中央不足的部分，地方能做到「補位」也做到「到位」，檢疫者若發生故意逃跑的，除了重罰，中央也能將其送往現有的集中檢疫所管理，若中央無法負荷，地方願意扛起責任。陳時中部長聽到提議後明確的回答，若中央無法負擔，將會授權予新北市；重點不是重罰，是集中管理不讓失聯者再次逃跑，造成更大危害。

他表示，新北市面對居家檢疫量不斷增加，市府也不斷提高層級，動員人力與物力更多，目前統計一天大約500人，下一波台商即將回台，大概有700到800位，防疫人力、物力的量也必須提高到兩倍，因此成立「居家檢疫關懷中心」，做好全面備戰。

侯友宜說，「居家檢疫關懷中心」就是提供檢疫者在家免費追劇、看電影、運動，甚至協助送餐、倒垃圾、購物的服務，「若你還不聽話，抱歉，我絕對不會對你客氣！」，若堅持違反政府政策，他絕對會採取更嚴厲的措施。