　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「北部女發燒很多天、接觸360人」　侯友宜再度喊話：中央應以最高標準防疫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市居家檢疫關懷中心成立記者會,新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對北部出現狀況特殊的第24例確診，新北市長侯友宜21日表示，北部的第24例確診病例在醫院發燒了很多天，目前已經有360多人接觸，他也再度重申，面對新型的挑戰，中央應該要以最高標準、不同的作戰方式防疫。

侯友宜說，台灣應將社區感染視同將面對的可能狀況全力備戰，無論醫院、藥局因應措施，民眾勤洗手戴口罩的宣導，將防疫做到位，「禦敵從嚴、超前佈局」，不論台灣目前是否發生社區感染，都要以最高的標準防疫，才不會造成更大遺憾，預防可以做到超過，不能「不及」，這是我們應有的態度。

中央流行疫情指揮中新日前公布第24例確診本土新病例。據指揮中心表示，患者為北部60多歲女性，近2年無出國史，但1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，該患者接觸360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，正安排接觸者採檢。

該女病患症狀嚴重，10日病情惡化轉入加護病房，並於17日配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉至負壓隔離病房，於19日確診，目前正在隔離治療。

事實上，侯友宜在20日的居家檢疫關懷中心報告會議上已當面建議陳時中，他表示，我國已宣布出現狀況特殊的24確診案例，加上鑽石公主號包機將出動、清明節台商將返台，學生也即將開學等等，在此關鍵時刻，應該即刻啟動防疫指揮中心一級開設，用新的作戰方式處理。

侯友宜說，他在第一線打仗40多年，SARS來得快去得快，但是新冠肺炎如此狡猾，他並不是醫療專業的，但他知道這段時間有陳時中帶領的團隊擋在最前面，目前的防疫才能做得如此到位。

而陳時中聽取簡報後則是表示，自己代表政府向第一線工作人員表達感謝，侯友宜做得跟他想要拜託新北市府做的差不多，也做得更好，有組織、有計劃、有步驟，顯示新北市府的效能以及保持與中央密切合作。對於侯友宜的建議，陳時中認為不錯，中央會再作討論。

ET快訊
劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」
快訊／板橋夫妻吵架持刀互砍　妻倒血泊身亡
快訊／滯留鑽石公主號　魔術師陳日昇檢測結果出爐了
檢驗陰性下鑽石公主號　2澳洲人返國卻驗出病毒
「日常小動作」讓病毒附著機率大增　網傻眼：每天都在做
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫重大突破！侯友宜：師生研製「紅外線熱像儀」近頂級業界技術

中央不公布北部女詳細地點　柯文哲：不公開不是恐慌更多？

國民黨立委排排站　管碧玲發現亮點「反了」

立院朝野發表共同聲明　支持政府持續爭取參與WHO

劉真裝葉克膜搶救　柯文哲「學乖」不多談：要看病歷啦

美CDC將台灣列為社區傳播　侯友宜：中央應全面提升防疫標準

「北部女發燒很多天、接觸360人」　侯友宜再度喊話：中央應以最高標準防疫

不要幻想不會感染　柯文哲：社區感染一定會發生擋不住

吳斯懷批蔡英文挑釁大陸　謝震武怒轟！柯志恩直搖頭「不能理解」

圖／「紓困條例」二讀朝野都簽了　趙天麟：好的開始是成功的一半

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

防疫重大突破！侯友宜：師生研製「紅外線熱像儀」近頂級業界技術

中央不公布北部女詳細地點　柯文哲：不公開不是恐慌更多？

國民黨立委排排站　管碧玲發現亮點「反了」

立院朝野發表共同聲明　支持政府持續爭取參與WHO

劉真裝葉克膜搶救　柯文哲「學乖」不多談：要看病歷啦

美CDC將台灣列為社區傳播　侯友宜：中央應全面提升防疫標準

「北部女發燒很多天、接觸360人」　侯友宜再度喊話：中央應以最高標準防疫

不要幻想不會感染　柯文哲：社區感染一定會發生擋不住

吳斯懷批蔡英文挑釁大陸　謝震武怒轟！柯志恩直搖頭「不能理解」

圖／「紓困條例」二讀朝野都簽了　趙天麟：好的開始是成功的一半

防疫重大突破！侯友宜：師生研製「紅外線熱像儀」近頂級業界技術

「確診很麻煩」！日男連燒7天搭JR上班...怨醫生不願檢測：怕影響東奧

香港返台趴趴走挨罰15萬…高雄女投訴「我不知道規定」！衛生局秀親筆簽名打臉

1歲童吃「漂亮糖果」後狂吐　「5日狂脹5倍」醫嘆：腸子都塞住了

汽車女業務賣車賣到摩鐵「收尾款」　「夾娃娃2次」曖昧訊息露餡…正宮崩潰

乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

存股族照過來！布局高股息資產聚焦「股利率」和基本面

猛男從井裡撈出5顆泥巴球　洗乾淨竟變絕美生物…他全包養

劉真昏迷14天傳好消息！　劉媽媽曝「病情最新現況」…學員興奮：太好了

中央不公布北部女詳細地點　柯文哲：不公開不是恐慌更多？

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

國難當頭義無反顧！女研究員扔論文投入抗疫

第24例「北部女」在哪？雙北警戒

台灣國衛院成功合成「瑞德西韋」藥物！

韓國瑜能度過罷免危機？　柯文哲：「這件事」會救了他

誰感染了計程車司機？陳其邁揭露「完整追查過程」、三大關鍵要素

王定宇：台灣是否應停飛中國4城市5航點？

聽眾酸去選立委　陳揮文嘆氣丟筆

散播防疫謠言會被關？政院研擬特別條例！

馬英九替武漢發聲「雙方各退一步」

罷韓會增加社區感染！郝龍斌：防疫最壞示範

韓國瑜不告最新聲明　吳子嘉親赴高雄道歉

陳志強聲明1230

配合居家隔離未領薪者可申請補償

更多熱門

相關新聞

中央不公布第24例地點　柯P：不公開恐慌更多

中央不公布第24例地點　柯P：不公開恐慌更多

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心證實，目前台灣出現第24例的患者，追蹤回溯接觸史後陸續安排多達360人採檢，引發外界憂慮社區感染將爆發。對於新北市長侯友建議中央防疫層級提升至一級開設，台北市長柯文哲說，「公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多嗎？

東京：未來3周大型室內活動延期或中止

東京：未來3周大型室內活動延期或中止

台灣被美列為社區傳播　侯友宜：中央應提升防疫標準

台灣被美列為社區傳播　侯友宜：中央應提升防疫標準

台酒75%防疫酒精　下周一陸續供貨到4大超商！

台酒75%防疫酒精　下周一陸續供貨到4大超商！

柯文哲：社區感染一定會發生擋不住

柯文哲：社區感染一定會發生擋不住

關鍵字：

武漢肺炎侯友宜

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

劉真「不知未來會怎樣」！

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

國難當頭義無反顧！女研究員扔論文投入抗疫

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

媽忙上班　閒汪「排口罩」網笑翻

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面