「北部女發燒很多天、接觸360人」　侯友宜再度喊話：中央應以最高標準防疫

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對北部出現狀況特殊的第24例確診，新北市長侯友宜21日表示，北部的第24例確診病例在醫院發燒了很多天，目前已經有360多人接觸，他也再度重申，面對新型的挑戰，中央應該要以最高標準、不同的作戰方式防疫。

侯友宜說，台灣應將社區感染視同將面對的可能狀況全力備戰，無論醫院、藥局因應措施，民眾勤洗手戴口罩的宣導，將防疫做到位，「禦敵從嚴、超前佈局」，不論台灣目前是否發生社區感染，都要以最高的標準防疫，才不會造成更大遺憾，預防可以做到超過，不能「不及」，這是我們應有的態度。

中央流行疫情指揮中新日前公布第24例確診本土新病例。據指揮中心表示，患者為北部60多歲女性，近2年無出國史，但1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，該患者接觸360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，正安排接觸者採檢。

該女病患症狀嚴重，10日病情惡化轉入加護病房，並於17日配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉至負壓隔離病房，於19日確診，目前正在隔離治療。

事實上，侯友宜在20日的居家檢疫關懷中心報告會議上已當面建議陳時中，他表示，我國已宣布出現狀況特殊的24確診案例，加上鑽石公主號包機將出動、清明節台商將返台，學生也即將開學等等，在此關鍵時刻，應該即刻啟動防疫指揮中心一級開設，用新的作戰方式處理。

侯友宜說，他在第一線打仗40多年，SARS來得快去得快，但是新冠肺炎如此狡猾，他並不是醫療專業的，但他知道這段時間有陳時中帶領的團隊擋在最前面，目前的防疫才能做得如此到位。

而陳時中聽取簡報後則是表示，自己代表政府向第一線工作人員表達感謝，侯友宜做得跟他想要拜託新北市府做的差不多，也做得更好，有組織、有計劃、有步驟，顯示新北市府的效能以及保持與中央密切合作。對於侯友宜的建議，陳時中認為不錯，中央會再作討論。