推筒仔職業賭場開在鬧區民宅　桃警凌晨攻堅「41名賭客」塞爆

▲桃園市警局偵查隊21日凌晨在南平路商圈攻堅查獲民宅2樓開設推筒仔職業賭場，41名賭客當場傻眼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲情資，位於南平路商圈民宅最近入夜後人員進出頻繁，偵查隊21日凌晨攻堅一舉查獲林姓男子為首的麻將筒子職業賭場，一群賭客乍見員警衝入當場傻眼，桌上賭資還來不及藏起來通通被當作賭博證物，警方起出賭資與抽頭金共計120萬元、麻將筒子、骰子等賭具等物，賭客41人則依違反社維法移送桃檢偵辦。

桃園警察分局偵查隊21日凌晨1時許，在桃園區南平路商圈附近某民宅2樓，偵查隊會同桃園警分局同安派出所等優勢警力制伏一樓把風男子，衝入2樓房間內，查出賭場負責人29歲的林姓男子與45歲的楊姓荷官，其餘賭客共39人正在低頭專心賭桌上的麻將筒子。

▲桃園市警局偵查隊21日凌晨在南平路商圈攻堅查獲民宅2樓開設推筒仔職業賭場，起出120萬元賭資與賭具麻將牌筒子等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局副分局長曾瑛竣指出，林姓男子在南平路某民宅2樓開設推筒子職業賭場，負責招引熟客聚賭謀取暴利，因地處南平商圈，出入人員較多不易引起注目，但入夜後進出人員頻繁引起鄰居側目因而檢舉，分局偵查隊與轄區同安所組成專案小組監控蒐證，21日攻堅一舉查獲大型職業賭場。

專案小組在現場查獲抽頭金與賭資共120萬元、麻將、骰子等賭具證物，全案依違反社維法移送桃檢偵辦。

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