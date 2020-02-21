疫情催爆歸案潮！12通緝犯寧願返台被關　怕躲在中港澳染新冠沒命

▲桃園地檢署特別針對從中港澳返台通緝犯，在地下室停車場設置「防疫偵查庭」，檢察官與被告中間個著透明塑膠墊做隔離偵訊。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫，近日中港澳通緝犯主動返台歸案者明顯增多，桃園地檢署從2月1日至19日就收案12人，因此最近增設「防疫偵查庭」，襄閱主任檢察官林秀敏表示，桃檢轄區包括桃園機場，為避免通報居家隔離、檢疫被告者接觸，設置簡易偵查庭，中間隔著透明塑膠墊與被告隔離偵訊，以避免被感染。

桃檢最近設置的「防疫偵查庭」位於地下室一樓停車場，以兩個停車格架設桌椅、電腦、印表機等相關設施，四周還設有攝影與燈具輔助照明，被告則由地下室車道進入後，在第一個右轉彎處就是簡易偵查庭，旁邊還有法警室與電梯等，檢察官、書記官由法警室進出，除偵訊外不會與被告有直接接觸。

▲桃園地檢署最近設置「防疫偵查庭」，襄閱主任檢察官林襄閱（右）與書記官長林文正（左）檢視相關偵防設施。（圖／記者沈繼昌攝）

林秀敏指出，從2月1日起至2月19日止，航警局移送來自中港澳通緝犯至桃檢被告有12人，針對防疫需求所以臨時決定增設防疫偵查庭，這座防疫偵查庭主要是針對從中港澳或是其他有確診案例地區返台通緝犯臨時增設的，檢察官、書記官與被告中間相隔約兩公尺，中間設置鐵架還有透明塑膠墊，以避免飛沫傳染病原，偵訊過程雙方都會配戴口罩防疫，若需聲請羈押或強制處分，則會註明並提醒地院注意恐有疫情之虞，桃園地院方面則會選擇較大的法庭，拉開法官與被告距離。

林秀敏強調，刑事案件被告需居家檢疫或居家隔離者，檢察官會視案情程度衡量，輕者可視訊偵訊，重大者則會改到臨時設置「防疫偵查庭」偵查，在偵辦案情同時更要注意防疫安全。

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