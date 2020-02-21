台南市議會城市外交大突破　佛州參眾議會通過加強台佛雙邊關係決議文

▲台南市議會訪美大突破，佛州州參眾議會通過加強台佛雙邊關係決議文。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會為台爭取外交成果大突破，市議會赴美團拜訪美國佛羅里達州州眾議會，州眾議長Jose R. Oliva親自接待，並邀請訪團成員至議場旁聽，州參眾兩會更無異議通過加強台灣與佛羅里達雙邊關係決議文，展現對台灣的重視及維繫雙方友誼的強烈意願，令人感動。

郭信良議長說明，去年8月佛州州眾議會的多數黨領袖Dane Eagle州眾議員及少數黨領袖Kionne McGhee等州眾議員到台灣參訪，其間曾到台南市議會拜會，在那時兩位州眾議員當場提出邀請，因此雖然武漢肺炎爆發傳染，經過綜合考量，決定依約前來。沒想到不僅上次到台南市議會的佛州州眾議員們全部到場迎接，還安排了隆重的接待，每位台南市議員都覺得深受重視，大呼值得。

郭信良議長有感而發地表示，美國對台灣一直很友善，是台灣堅定的朋友，也是台灣最重要的戰略及經貿夥伴，尤其去年美國參議院通過「台北法案」，隨即眾議院外交委員會也通過了眾議院版本的台北法案，代表美國國會跨黨派地支持台灣的國際參與。在各州，對台灣民眾也是十分友好，他深表感謝。而決議文選在訪團到訪當日通過，未來將把自己率團造訪促進雙方關係鞏固一事列入正式決議文中，充分展現對訪團的重視。

同行赴美的立委陳亭妃表示，佛州是全美人口第3多的州，經濟實力強悍，而且對台灣也很友善。據她所知，今日出席的多數黨領袖Dane Eagle州眾議員有意競選聯邦眾議員。除了祝其順利當選，她也期朌Eagle州眾議員能在聯邦眾議院為台灣爭取到更多友好的提案，讓台灣能多參與國際組織，在國際事務上盡心力。

佛州州眾議員Daniel Perez表示，去年眾議會同仁們至南市議會參訪，感受到郭議長及議員們的熱情，因此特別邀請南市議會的大家到佛州訪問；感謝郭信良議長信守承諾飛越1萬4千多公里來到佛州的義氣，成為15年來台灣首位訪佛羅里達州眾議會的議會議長，眾議會的議員們都相當感動，因此，眾議會議員們攜手力促雙邊關係決議文，在台南市議會訪問佛州眾議會的今日通過，當作送給台南市議會訪團的大禮。

該決議文支持鞏固佛州與台灣姊妹關係，鼓勵雙邊經貿發展及文化交流。內容除向蔡英文總統當選連任祝賀外，也提到奧蘭多與台南市為姊妹市，歡迎台南市議會郭議長率團來訪，更支持台灣有意義參與INTERPOL、WHA、UNFCCC、ICAO等國際組織，也希望在既有的友好關係下，台美經貿夥伴關係能更為提升，兩方能儘速簽定台美雙邊貿易協定。

台南市議會訪團也應邀至州眾議會定期會現場旁聽，會議中眾議會議員特別介紹台南市議會訪團並起立鼓掌，展現眾議會對訪團之重視，讓赴美的市議員們相當感動。

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