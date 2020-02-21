台南環團質疑建築剩餘及廢棄板模　隨意焚燒掩埋都市計畫土地、魚塭

▲台南環質疑位於台南市安南區溪南里，及其週遭之都市計畫農地及魚塭，長年被傾倒掩埋大量建築剩餘和廢棄板模，甚至非法露天燃燒，卻未見查處改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南環質疑位於台南市安南區溪南里，及其週遭之都市計畫農地及魚塭，長年被傾倒掩埋大量建築剩餘和廢棄板模，甚至非法露天燃燒，造成路面毀損與嚴重空污，地方不勝其擾而迭有反應，卻不見改善。

台南環保聯盟理事長黃安調表示，該案積存已久，雖經地方人士多次向都發局、經發局、環保局等單位舉證反應，不知何故卻一直無法改善？該處為私有農地、魚塭，依照農發條例，應落實農地農用，如需土地使用變更，也應依法申請挖方和回填，但挖取良土卻回填大塊水泥磚塊之建築剩餘，以及板模廢棄物，這符合申請之回填物嗎？相關主管機關難道都無需稽核監督？其次，隨意燃燒行為屢見不鮮，怎麼也不見取締？

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黃安調指出，以上料源不外乎營建工地或路邊石，但也該有清理計劃書；該區域掩埋之大塊建築剩餘＆廢板模，是以何種名義申請？可否公開【清理計劃書、清運三聯單】之內容？

台灣水資源保育聯盟常務理事李建畿認為，建築剩餘、板模廢棄物，經粉碎後都可成為再生建材，隨意掩埋 棄置或燃燒，非但破壞農地，污染環境，也使有限的可耕地面積驟減，這不是文明國家的做法。