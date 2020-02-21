一級官員「疑接受招待喝花酒」　竹縣消保官、環保局長遭聲請羈押

▲竹縣消保官辦公室20日遭大規模搜索。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府20日遭新竹檢方派隊大規模搜索，除環保局代理局長辦公室及消保官辦公室遭搜索外，連湖口鄉公所及地政事務所也遭檢廉調搜索，並帶走數人進行約談。據了解，環保局代局長、消保官及新湖地政處主任遭因被業者招待喝花酒而被約談，21日上午經檢方複訊，向新竹地院聲請羈押消保官羅鈞盛、環保局長羅仕臣2人，另新湖地政事務所主任周明堂5萬元交保，黃姓建商具保10萬元，其餘人等均請回。

▲消保官羅鈞盛。（圖／翻攝新竹縣政府網站）



負責指揮偵辦的新竹地檢表示，地檢署於2018年間接獲法務部廉政署提報新竹縣政府羅姓消保官等涉貪案情資，隨即分由葉子誠檢察官組成專案小組偵辦，歷經長時間蒐證，於2020年2 月 20 日由本署共6名檢察官以團隊辦案方式，指揮法務部廉政署廉政官，持臺灣新竹地方法院核發之搜索票，搜索羅姓消保官、羅姓代理局長等人之住所、辦公處所，並通知羅姓消保官、羅姓代理局長、證人等16人到案說明。

檢察官訊問後，認為羅姓消保官、羅姓代理局長涉嫌對於職務上之行為，收受不正利益(花酒飲宴)罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，於21 日凌晨向法院聲請羈押並禁見羅姓消保官、羅姓代理局長。全案現仍持續擴大深入追查，以釐清全案案情。

▲新竹縣府環保局代理局長羅仕臣。（圖／翻攝竹縣環保局網站）

據了解，環保局長羅仕臣為副局長兼代理局長一職，因羅仕臣未通過升等考試，所以遲遲無法正式上任，由於代理局長一職依規定不能超過1年，因此羅仕臣在代理期滿後，卸任「1日」又繼續回鍋代理，雖無違法問題，但也引起縣府人員私下議論。

而此次3名官員齊中箭，也傳出與接收招待喝花酒有關，有知情人士透漏，3人分別因協助協調消費糾紛、標案以及變更地目等，在不同時間、不同地點疑似接受招待喝花酒遭到調查，也有傳言，可能與3年前湖口鄉新建大樓的污水排放罰單有關，消保官疑擔任協調仲介角色，協助處理罰單放水或輕縱。

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