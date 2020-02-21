臺灣防疫受肯定　泰國台商挺屏東觀光

▲「泰國威爾斯國際學校」，由共同創辦人李美娟率4位教師，帶領41名七至九年級資優生，到屏東遊旅 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣防疫備受國際肯定，泰國台商力挺屏東觀光，以實際行動，肯定防疫作為，並以五天四夜，深度走訪屏東。

▲量體溫。

泰國的國際學校領導品牌「泰國威爾斯國際學校」，由共同創辦人李美娟率4位教師，帶領41位七至九年級資優生，深入屏東的海洋生物博物館、小墾丁渡假村、鳥8太空站、蜻蜓雅築、禮納里部落、琉璃珠吊橋、原住民文化園區、可茵山可可莊園、勝利星村與青創聚落等地。

李美娟說，她與老公張耀浪都是台灣人，在泰國常以學校創辦人身份推介台灣，此次到屏東研學已規劃半年，但適逢新冠肺炎疫期，一度徵詢家長是否取消，但家長全數表示信任台灣，盼如期舉行。

啟動口罩實名制，而不像其他國家陷入搶口罩與炒作口罩價格風潮、徵用全國口罩禁止出口，並用健保卡登載入境國人的旅遊史等，讓泰國家長豎起大拇指。

她說，為確保台灣安全，每位能成行的學童，全家在1月21日後，都必須沒有中國的旅遊史或COVID-19相關症狀，學童上機前，都必須符合防疫標準，才能成行，因此，孩子們一踩到台灣的土地，格外雀躍與感動。

小墾丁渡假村策展人黃耀寬指出，小墾丁是台灣唯一星野村暨生態村，近兩年致力從觀光旅遊業升級為教育旅遊業，讓學童「以為在遊戲，其實是在學習；以為是在學習，其實是在享樂趣；以為是在享樂趣，其實是在累積能力」=.

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