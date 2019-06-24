夏季銀河壯麗星空　馬尼拉實驗高中生小墾丁驚奇體驗

▲菲律賓馬尼拉高中生到小墾丁渡假村體驗生態及星野科普環境永續與復育的成就。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中山大學國際處為推動菲律賓高中或大學生前來台灣就讀研究所與博士班，首度為馬尼拉實驗高中舉辦「華語研習團」，並到小墾丁渡假村，體驗生態及星野科普環境永續與復育的成就。

▲▼實驗高中生在小墾丁渡假村。

中山大學國際處秘書謝佳蓁表示，為了讓實驗高中學子深入體驗台灣，因此，兩周營隊除每天有半天學習華語外，半天安排參訪體驗，而小墾丁渡假村是台灣唯一星野村，更是生態村，對環境永續與復育努力有許多成績，提供的天文科普教育讓人驚豔，因此，特地安排前來學習天文，感受夏季銀河的壯麗。

小墾丁渡假村星野村暨生態村策展人黃耀寬說，由於村內進行光害防制，所以抬頭仰望便是壯麗銀河，春、夏、秋、冬更有清晰而不同的四季星座。加上小墾丁也是生態村，村內有螢火蟲、蝴蝶與台灣特有種植物的復育、每年自5月到10月有55種陸蟹觀賞；9月有22萬隻赤腹鷹、10月有6萬隻灰面鵟鷹的過境，都是台灣獨步亞洲的生態特色。

同學們在小墾丁看到五色鳥、大冠鷲、豐富的蝶類、朝開暮謝的棋盤腳與生態防治蛇類的做法，相當驚艷；品嘗雨來菇、手工洋蔥糕、親手製作甕搖雞，印象深刻，收穫滿滿。