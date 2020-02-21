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配置漂白水「限24小時用完」！開學防疫「關鍵環境」必重點消毒

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▲▼台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲針對校園防疫，學生經常接觸的物件必須「重點消毒」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，為了因應2月25日高中級以下學校開學，台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會，其中王采芷醫師提到校園環境消毒的重要性，包括學生經常接觸的物件必須「重點消毒」；也強調消毒配置的漂白水，若用在一般環境可以1:100稀釋，但廁所等有體液處可用濃度較高1:10稀釋，且都必須在24小時內用完，不可留置隔日！

國立臺北護理健康大學王采芷主任針對「校園環境衛生」方面提出建議，包括教室與室內維持開窗通風、讓空氣對流，能減少感染機會，此外也要備有充足的洗手設備，「乾洗手」無法徹底清潔，洗手台與洗手乳或肥皂仍是必須。

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▲▼台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲校園要備有充足的洗手設備。（圖／記者林育綾攝）

此外「每日環境清潔」、「重點消毒」更要確實，她建議每日清潔的環境包括：教室、用餐區、室內活動區、地板等；而「重點消毒」區包括學生經常接觸的物件表面，例如門把、開關按鈕、課桌椅、櫃子、玩具，可以用1:100比例調配的漂白水消毒後再清潔。

她表示，每天針對一般環境，都可以用1:100的比例配置一桶漂白水使用，也就是500ppm的漂白水；但只要有體液髒污的環境（如：廁所、有嘔吐物等），可用濃度較高的1:10比例稀釋，而只要是配置的漂白水，都必須在24小時內「當天用完」，不可留到隔天用，否則有細菌產生。

▲▼台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲「重點消毒」的區域，包括學生經常接觸的物件表面，例如門把、開關按鈕、課桌椅、櫃子、玩具等。（圖／記者林育綾攝）

王采芷說，像是打噴嚏用的面紙、嘔吐物等污物都要丟進「有蓋的垃圾桶」，只要有體液的環境（如廁所等）都可以「先消毒再清潔」，但消毒不能代替清潔，而且所有清潔用具使用完後也都要消毒，抹布、拖把都要經常清潔更換。

為了因應高中級（含）以下開學防疫，台灣兒科醫學會與教育部合作，在每校指派1位醫師提供防疫相關諮詢。教育部也與環保署合作，將4千所校園進行全面消毒，預計在2月23日前可完成；此外也統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升、防疫備用口罩645萬片，至各縣市定的服務據點，提供各級學校使用。

▲▼台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲▼校園內備有發燒隔離室。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

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