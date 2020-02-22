快訊／陸新冠肺炎破2300死！新增397人確診　累計超過7.6萬例

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，截至21日24時為止，中國大陸新增397例、109死，其中湖北新增366例、106死，累計共76288例、2345死。

2月21日0—24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例397例，新增死亡病例109例，當日新增治癒出院病例2393例，解除醫學觀察的密切接觸者26441人，重症病例減少156例。

截至2月21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例53284例（其中重症病例11477例），累計治癒出院病例20659例，累計死亡病例2345例，累計報告確診病例76288例，現有疑似病例5365例。累計追蹤到密切接觸者618915人，尚在醫學觀察的密切接觸者113564人。

湖北新增確診病例366例（武漢314例），新增治癒出院病例1767例（武漢992例），新增死亡病例106例（武漢90例），現有確診病例47647例（武漢36680例），其中重症病例10892例（武漢9555例）。累計治癒出院病例13557例（武漢7206例），累計死亡病例2250例（武漢1774例），累計確診病例63454例（武漢45660例）。新增疑似病例1125例（武漢927例），現有疑似病例4490例（武漢3414例）。

累計收到港澳地區通報確診病例104例：香港特別行政區68例（出院6例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院6例）。台灣26例(出院2例，死亡1例)。