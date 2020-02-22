鑽石公主號19人醫院採檢　指揮中心10:00最新說明

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華航包機昨日順利載回滯留在鑽石公主號郵輪上的19名台灣旅客，未來幾天19人將一邊住院隔離一邊等待檢驗結果。中央流行疫情指揮中心今（22日）上午10點召開記者會說明最新狀況，與會單位包括外交部、交通部。

出席記者會的包括中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心何啟功副執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、外交部台灣日本關係協會 郭仲熙秘書長、交通部觀光局張錫聰副局長、醫福會王必勝執行長。

▲鑽石公主號華航包機返台，班機拖行至機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

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赴日本羽田機場載回鑽石公主號上台人的華航包機CI7550，昨晚約9點50分降落桃園機場，比預訂的早了半小時。19人下機後，先進行基礎檢疫，由檢疫人員詢問身體狀況，接著搭救護車送往醫院。到醫院後，若採檢2次都呈陰性，就會送到檢疫所隔離14天，若採驗結果呈陽性，當事人將立刻接受隔離治療。

另外，19人的行李也用塑膠袋包起來，消毒表面後才送上飛機托運，抵達台灣後則送到指定地點集中保管，直到14天後才能開封並由家屬領回。

根據指揮中心昨日公布的資料，國內新增36例疑似個案通報，目前累計通報1,977個案，含26名確診、1,880名排除，其餘隔離檢驗中（45名初驗陰性、其餘待檢驗）。26名確診中，1名死亡、其餘個案病況穩定。針對中部家庭群聚事件，掌握接觸者共257人，並已採檢256人，其中4人確診（均為案19家人），243人陰性，其餘檢驗中。

▲▼台灣新冠肺炎26例感染關係圖。（圖／陳昱璇製）

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