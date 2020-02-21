每校派1位諮詢醫師！4千校園全面消毒　645萬片口罩防疫物資送達

▲教育部與環保署合作，將全國4千所高中級（含）以下校園、周邊公共空間全面消毒，因應開學。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為防疫新冠肺炎(COVID-19)蔓延，台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會，因應高中以下校園2月25日開學，環保署也將全國4千所高中級以下校園及周邊公共空間消毒，此外教育部統籌配送額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升、防疫備用口罩645萬片抵達各地點供使用，並拍攝防疫宣導影片，兒科醫學會更協助在每校指派1位醫師提供諮詢。

台灣兒科醫學會協助教育部，共同為高中級（含）以下校園規劃開學防疫措施，江伯倫理事長提到，防疫宣導影片已經製作完成，考量在大型聚會場所播放可能有感染疑慮，因此可在教室內播放，兒科醫學會更協助在每校指派1位醫師，提供防疫觀念及相關諮詢。

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▲台灣兒科醫學會與教育部今（21）日聯合舉辦校園防疫宣導記者會。（圖／記者林育綾攝）

教育部常務次長林騰蛟也表示，在寒假延長期間，行政院及中央流行疫情指揮中心為協助各級學校做好防疫準備工作，由教育部統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升、防疫備用口罩645萬片，至各縣市定的服務據點，提供各級學校、公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等領取備用。

另外教育部也與環保署合作，由各地方環保局負責全國4000所高中(含)以下學校及公立幼兒園周邊的公共空間設施消毒作業，包括川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，預計2月23日前可以全數消毒完畢。

▲校園及公共空間設施消毒。（圖／記者林育綾攝）

▲校園內四處都有洗手台，教師將引導學生洗手時機。（圖／記者林育綾攝）

校園內除了四處有洗手台備妥洗手乳之外，也提供許多消毒酒精、乾洗手等；此外還準備了「發燒隔離室」、「隔離者專用廁所」。和平實驗國小黃志順校長表示，作為師生站在第一線面對孩子，共同防疫，已經做好準備，包括開學後進入學校的動線、確保師生安全，甚至線上教學的替代方式，都已充分準備好了。

▲▼校園內也準備了「發燒隔離室」、「隔離者專用廁所」等。（圖／記者林育綾攝）

▲若隔離室不足，也有帳篷可使用。（圖／記者林育綾攝）

台大醫院小兒部感染科張鑾英主治醫師也提醒大家戴口罩的時機，包括看病、陪病、探病，以及有呼吸道症狀、慢性氣喘、先天心臟病者，還有外出也建議戴口罩。更特別叮嚀，在戴口罩及收口罩前，都要將手洗乾淨，避免污染口罩。

張鑾英醫師也說，最基本的防疫措施就是「落實用肥皂或清潔用品勤洗手」，更重要的是「正確洗手」，除了大家熟悉的濕、搓、沖、捧、擦外，特別在「搓」的部分，透過7字訣─內、外、夾、弓、大、立、腕，徹底清潔手部衛生。

▲張鑾英醫師特別在洗手的「搓」部分建議7字訣─內、外、夾、弓、大、立、腕，徹底清潔手部衛生。（圖／記者林育綾攝）

國立台北護理健康大學護理系王主任采芷也分享環境清潔消毒觀念，除了教室內要開窗保持空氣對流，一般環境每天至少一次用1:100稀釋的漂白水，清潔消毒教室、用餐區、室內活動區、地板等；還有「重點消毒區」包括門把、電燈開關、桌面椅面、樓梯把手、水龍頭、遊樂設施等，學生常接觸的公共空間都要定期消毒。

▲學生常接觸的公共空間都要定期消毒。（圖／記者林育綾攝）



而像廁所、有污物或體液處，可用濃度較高的1:10稀釋漂白水消毒再清潔，清潔用具使用完後也要消毒及清潔，抹布、拖把更要經常更換，配置的漂白水更不能留至隔日再使用，必須在24小時內用完，不要讓細菌留置。