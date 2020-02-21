吳斯懷批蔡英文挑釁大陸　謝震武怒轟！柯志恩直搖頭「不能理解」

▲吳斯懷受訪談質詢稿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷提出書面質詢，內容質疑總統蔡英文挑釁中國，若中共發動戰爭「我們真的準備好了嗎？」引發議論。對此，主持人謝震武批評，肺炎疫情嚴重的時候，需要討論這件事嗎？現場來賓、前國民黨立委柯志恩也直言「完全不能理解！」

吳斯懷書面質詢內容提及，近期蔡英文專訪時向對岸叫陣挑釁，「蔡英文說她已經把戰爭準備好了，中共發動戰爭的代價將非常昂貴，問題是台灣面對戰爭的代價，是不是非常便宜？」質疑蔡政府「我們真的準備好了嗎？」

隨後，吳斯懷受訪回應，質詢稿的主要目的是建議蔡英文慎戰，不要輕啟戰端，不要挑釁，「台灣不要主動告訴大陸我完成戰爭準備了，如果你要來就來吧！那種味道是不對的」、「我們畢竟是弱者，這是一個很現實的問題，不必要大家再去做其他政治上的揣測。」

對此，謝震武在20日播出的政論節目《新聞面對面》表示，在防疫視同作戰的節骨眼上，都想像不出來為什麼會討論到政治，尤其要討論到蔡英文與中共之間的關係，吳斯懷提了書面質詢質疑蔡英文挑釁中國。

現場來賓、前民進黨立委郭正亮說，這是過年前，蔡英文接受外媒BBC專訪，BBC記者問得很直接說如果人家來打你，你怎麼辦？那蔡英文當然就說我們是有做準備，不然要怎麼回答？畢竟是總統。

郭正亮話一說完，現場來賓、前國民黨立委柯志恩質疑「是，那他（吳斯懷）為什麼要在這個時間點，要去把那個舊聞拿出來？」其他來賓笑問「那問你們國民黨啊！」柯志恩則說「沒有！完全不能理解！」

郭正亮猜測，吳斯懷想參加國防委員會，要做出表態。謝震武則批評，就算要參加國防委員會，這個節骨眼上，難道不能提出國軍在這次防疫過程當中還能提供什麼幫助，「不能問一下這個嗎？」、「我不懂啊！」