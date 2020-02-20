紓困條例估下週協商　蔣萬安：國民黨版自推4大利多

▲蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨於20日召開「立法實務研討會」討論新會期優先法案，內容聚焦於新冠肺炎（COVID-19）配套政策，最快25日三讀通過。黨團書記長蔣萬安表示，國民黨團版本比政院版新增4大內容，包含防疫照顧假、疫苗研發獎勵、遠距教學獎勵及擴大適用通訊診察治療機制。

行政院版紓困條例為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共有18條，國民黨團版本則有12條，名為《新型冠狀病毒疾病紓困暨獎勵暫行條例草案》。國民黨團表示，明天立法院開議之後可能逕付二讀，預計下週一就將召開朝野協商，黨團版或個人委員提案的內容在朝野協商提出意見。

蔣萬安進一步說明兩版本有四大差異，第一是在防疫照顧假部分，有鑒於政府宣布延後開學，很多家長必須請假在家照顧孩子，國民黨版本中明文化防疫照顧假的要件、效果、雇主不得記曠職等不利對待，並給予防疫津貼；政院版則沒有多加著墨，只提到若勞工受到檢疫隔離或被迫請假，鼓勵雇主提供賦稅誘因，讓雇主可以給薪。

蔣萬安指出，第二，針對疫苗研發，國民黨版本中訂定獎勵金，政院版則沒有；第三，學生開學後，校園班級發生可以症狀或確診案例，政府停課應訂定一套標準作業流程，怎麼停課？停課多久？並給予遠距教學獎勵，針對偏鄉、中低收入家庭，要求在特別預算中給予相關遠距教學設備。

蔣萬安表示，第四，國民黨版本提議擴大適用通訊診察治療機制，居家檢疫、隔離者若有症狀須徵詢醫師看診，現行醫師法規定看診必須面對面，為了讓民眾安心在家裡防疫，提議擴大適用，讓有症狀、需諮詢時可透過通訊、視訊方式進行。

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