質詢稿挨批舔共　吳斯懷：目的是提醒蔡英文要「慎戰」

▲吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳斯懷首次質詢內容曝光，內容提及總統蔡英文不該去挑釁中國，遭基進黨立委陳柏惟砲轟，無黨籍立委林昶佐更直言「說你們舔共舔中剛好而已」。對此，吳斯懷20日受訪強調，書面質詢稿最主要的目的，是要提醒蔡總統要「慎戰」。

陳柏惟19日在臉書發文指出，吳斯懷的首次書面質詢，竟然是批評蔡英文不該挑釁中國，「怎麼不先去問問中國是否放棄武統台灣了，只要他們一天不放棄，台灣就必須面對中國開戰的風險。」他也提到，今日吳斯懷就直指蔡政府重申國家主權，再普通不過的正常發言是 「挑釁中共」，意圖協助邪惡中共政權抹黑政府，煽動恐懼，矮化國家主權，降低我國自我防衛，抵禦外侮的意志。

▲▼陳柏惟痛罵吳斯懷首次質詢荒腔走板。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）

對於質詢稿引來陳柏惟、林昶佐等立委批評，吳斯懷20日受訪時回應，行政質詢稿是公開的文書資料，歡迎國人上立法院網站完整閱讀，而內容最主要目的是提醒蔡英文要慎戰，戰爭的發起是國家大事，他身為立委，責任就是代表人民監督政府施政，尤其不能輕啟戰端。

吳斯懷表示，對不同政治立場政黨的評論，他不做回應，我們都熱愛中華民國，都要保護台灣人民生命財產安全，維護主權獨立及國家尊嚴，這毋庸置疑，至於個人有不同角度的解釋，他是軍人出身，對戰爭威脅、後果比一般人了解，因此他呼籲不管哪個政黨，執政要「慎戰」，戰爭不可以輕啟，對兩岸人民都是極大傷害，可能三、五十年都恢復不了。

對於陳柏惟指控「意圖協助邪惡中共政權抹黑政府，煽動恐懼 」，吳斯懷表示「完全不能接受」，他認為，不需要在國家安全的議題上去挑動親共畏共，他是捍衛中華民國、為台灣2300萬人民的生命財產安全提出呼籲，希望政府慎戰。