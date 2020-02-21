「21世紀博物館特展」超夯　翁章梁力邀當地民代挺南院

▲防疫期間，翁章梁邀民代看展覽，力挺故宮行銷推廣南院。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣長翁章梁19日邀請縣議員前往故宮南院觀看「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」特展。國立故宮博物院與法國羅浮宮、法國橘園美術館、英國泰特現代藝術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART交流合作，展示經典藝術與科技結合，突破時空限制，將藝術之美用新的方式表達出，顯示藝術與觀者間無限的互動方式。



翁章梁在故宮南院處長彭子程以及多位縣議員的陪同下，一同欣賞「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，期盼透過方式與南院持續交流，並加強雙方互動，帶動嘉義觀光與各項產業發展。



「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」展覽作品精彩且豐富，有與羅浮宮「達文西500周年特展」同步展出《蒙娜麗莎：越界視野》VR作品、獲2019 哥本哈根國際紀錄片影展，由法國橘園美術館推出的《莫內：傾慕睡蓮》、故宮「全球首展」捷克慕夏基金會最新製作的VR《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》、英國泰特現代藝術館《莫里迪亞尼VR：赭石工作室》等。

除了與國際博物館交流的作品外，故宮近年來多次與HTC合作，共同推出屢獲國際大獎的新媒體藝術：《龍藏經：浮影幻化互動劇場》、《清院本清明上河圖》亦會在本次展覽展出。想前來觀賞這場藝術饗宴的觀眾，故宮南院將提供VR體驗的網路預約及現場報名本日的體驗將於下午4點開放進行，在場喜愛藝術的朋友們千萬別錯過。



翁章梁表示，以往我們到世界級藝術館欣賞畫作時，都只能用短短的時間去看。因此，這次故宮南院與世界性博物館合作，用現代科技虛擬實境，戴上VR眼鏡後，世界只有你跟畫作本身，讓民眾有時間欣賞到每一幅名畫。



文化觀光局指出，「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」展期自108年12月17日至109年5月26日，竭誠歡迎民眾來嘉遊故宮，搭台灣好行故宮南院線，可體驗小鎮慢遊的文青旅行時光，再前往故宮南院欣賞「奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」所精選最動人的新媒體藝術，感受科技帶來的奇幻美學之旅。