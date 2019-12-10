入館人數破100萬！「奇幻故宮」南院12/21開展　4大亮點搶先看

▲中華文化總會與國立故宮博物院共同舉辦「奇幻故宮－南院嘉年華」。

記者林育綾／綜合報導

故宮南院入館人數突破百萬！中華文化總會與國立故宮博物院今（10）日宣告共同舉辦「奇幻故宮－南院嘉年華」，即將於21日開展，同時揭秘活動神秘4大亮點，包含「奇幻舞台」、「玩奇城堡」、「奇想工坊」、「奇貨市集」，邀請民眾屆時從白日玩到黑夜。

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▲中華文化總會與國立故宮博物院今（10）日宣告共同舉辦「奇幻故宮－南院嘉年華」。（圖／中華文化總會提供）

「奇幻故宮－南院嘉年華」將於12月21日盛大展開，此次亮點之一「奇幻舞台」堪比音樂節等級，樂團組合尤其令人期待，由去年同樣參加「嘻哈故宮」的嘻哈歌手Dwagie大支領軍，帶來嘉義在地獨立人氣樂團美秀集團，還有巡演歐亞美洲世界的大象體操 Elephant Gym、獲金音獎最佳新人和最佳搖滾專輯的百合花、台灣音像藝術家王新仁、銀巴士 Silverbus、Tizzy Bac等。

其他亮點「玩奇城堡」邀請親子同樂看劇團聽故事、「奇想工坊」匯聚特色創意手作坊、「奇貨市集」嚴選台灣各地好滋味。歡迎民眾攜家帶眷，一起前來揭秘故宮南院，從白日玩到黑夜，享受熱鬧不停歇。

▲故宮院長吳密察提到，台灣故宮完全不輸舉世聞名的法國羅浮宮。（圖／中華文化總會提供）

故宮南院於7日入館人數剛突破100萬，故宮院長吳密察表示，相較展場面積與入館人數，台灣故宮完全不輸舉世聞名的法國羅浮宮，同時南院特色以21世紀的建築出發，結合新科技與傳統藝術，發揮數位展覽的實力。

▲文總副會長江春男提到，故宮南院和故宮北院彼此是很大的互補。（圖／中華文化總會提供）

而文總副會長江春男提到，故宮南院和故宮北院彼此是很大的互補，不僅讓典藏的文物更有機會被看見，同時結合科技力量，讓文物與文化更能貼近生活並具有溫度。此次我們藉由非常生活化的展覽活動，集結潮流音樂、親子劇團、手作工坊及風格市集，讓不同年齡層的人都有機會前來親近故宮南院，這就是文化資產最棒的展現。