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高美館+南故宮吹巴黎風！2大展倒數推聯合優惠　錯過要飛俄羅斯才能看

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▲▼高美館《刺青－身之印》特展。（圖／高雄市立美術館提供。）

▲高美館《刺青－身之印》特展展期至2/9，錯過只能飛往俄羅斯普希金博物館參觀。（圖／高雄市立美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

今年冬季的南台灣很巴黎！國立故宮博物院南部院區、高雄市立美術館，分別與法國國家凱布朗利博物館合作舉辦國際大展，故宮南院推出《面具展》展至3/1，高美館則是《刺青－身之印》展至2/9，兩大展覽的展期都進入倒數階段，錯過只能飛往俄羅斯普希金博物館參觀，因此特別推出聯合優惠方案，鼓勵國人把握假期前往。

▲▼故宮南院《法國凱布朗利面具精品展》。（圖／國立故宮博物院提供）

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▲故宮南院《法國凱布朗利面具精品展》展期至3/1。（圖／國立故宮博物院提供）

故宮南院《法國凱布朗利面具精品展》精選來自非洲、亞洲、美洲與大洋洲4大洲具代表性的百件面具，部份面具已有悠久的歷史，有些則為近代製作，皆顯示出面具在四大洲的傳統社會中，持續被使用，並且備受珍視。

該展覽由凱布朗利博物館典藏處處長伊夫‧勒弗先生（Yves Le Fur）策劃，2008年首先在巴林登場，巡迴各國，現首度來到台灣，期望觀眾可透過展覽探索世界各地的面具文化，瞭解各族群如何透過不同造型的面具，形塑出神祈與靈魂的樣貌。

▲▼故宮南院《法國凱布朗利面具精品展》。（圖／國立故宮博物院提供）

▲《法國凱布朗利面具精品展》精選來自非洲、亞洲、美洲與大洋洲4大洲具代表性的百件面具。（圖／國立故宮博物院提供）

而高美館的《刺青-身之印》特展，帶領民眾回溯將近5000年的刺青世界史、一探圖騰與身體的神秘故事。該展在2014年於法國凱布朗利博物館首次登場，後續巡展至加拿大、美國，已累計超過150萬觀展人次。

展覽呈現超過200件包含亞洲、歐洲、美洲與拉丁美洲、大洋洲等區域刺青技術與紋樣的傳統及當代表現之作品，描繪刺青在世界各地隨著時代與社會演變的多重樣貌。

▲▼高美館《刺青－身之印》特展。（圖／高雄市立美術館提供。）

▲高美館《刺青－身之印》特展，帶領民眾回溯將近5000年的刺青世界史。（圖／高雄市立美術館提供）

高雄市立美術館作為該展亞洲第一站，同時也是台灣唯一一站，展出迄今吸引許多藝術、設計、學術、紋身等各界人士前往欣賞，展覽於2月9日閉幕後，下一站將前往俄羅斯普希金博物館展出。

而為了響應國民秋冬旅遊補助，故宮與高美館也決定合作推出票根優惠方案，即日起至2月9日止，凡持高美館展覽票根至故宮（北院與南院）即可享參觀券8折優惠，而憑故宮票根至高美館則可享《刺青－身之印》特展優惠價$150（原價$200，即75折），鼓勵民眾把握春節假期參觀。

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