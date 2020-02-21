嘉義火車站查獲白牌車　違規個人戶將開罰50萬罰單

▲嘉義區監理所查獲白牌車，依法規個人戶違規營業，將處最高處罰鍰50萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

自用車違規經營計程車客運業(俗稱白牌車)，為公路總局及各直轄市政府稽查取締重點。為強化運輸服務防疫措施，公路總局19日邀請各直轄市政府、民航局及桃機公司等單位研商加強稽查取締白牌車相關措施，並共同擴大稽查並嚴加取締，於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2,500萬元。

嘉義區監理所指出，該所20日會同警方共同擴大稽查，於嘉義火車站查獲1輛白牌車違規載客，後續將依據公路法第77條第2項規定，處以最高罰鍰50萬元，並得吊扣其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照。

另外，該所也說明，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，並訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人新臺幣1萬至30萬元之檢舉獎金，歡迎民眾檢舉。

現值肺炎疫情流行期間，合法之計程車在主管機關的指導下，會依規定進行清潔消毒等防疫工作；為維護民眾自身權益，保障旅運安全，嘉義區監理所呼籲，民眾如有乘車需求，請選擇合法計程車，切勿搭乘白牌車。