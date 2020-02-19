王定宇驚爆：白牌司機弟「聽說也是白牌司機」　新冠肺炎4大炸彈這顆最嚴重

▲王定宇表示，白牌司機弟「聽說也是白牌司機」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）自從第19例的白牌車司機確診後，台灣的社區感染防線是否失守成為全民關注的議題。立委王定宇在新聞節目《關鍵時刻》上驚爆，白牌車司機是台灣新冠肺炎疫情4大炸彈，最嚴重的一顆，而且聽說白牌車司機的弟弟，也是白牌車司機。

主持人劉寶傑提問表示，立委王定宇對疫情非常關心，也去詢問相關的狀況，現在白牌車司機的9個乘客1個同業傳出有症狀，「這件事情會擴散嗎？它會變成我們防疫的破口嗎？」

▲王定宇表示，新冠肺炎的4大炸彈，白牌車司機是最嚴重的。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



王定宇回應指出，台灣歷經新冠肺炎最大的四顆炸彈，這一顆最嚴重，在溯源確診案例時，有兩大問題，第一個問題「從哪裡感染的」，第二個問題是「接觸了誰」，如果來自不確定的感染源，像新加坡的狀況，那就代表社區感染開始了。

王定宇說，2月3日白牌車司機因為流感住進負壓病房，所以2月3日以後，他不可能接觸過任何人，從那一天起加14天就是2月17日，威士特丹號的靠港日期加14天也是2月17日，「所以在這一段時間，沒有發病的，這一個人接觸傳染的周邊，就OK了」。

王定宇話鋒一轉表示，可是現在他接觸過的乘客「9加1，10個有症狀」，他的親戚3個有症狀，「他弟弟聽說也是白牌車司機」，那接觸的範圍會不會變得更廣？

王定宇說，目前這個不幸過世的司機，他的傳染周邊已經過了14天了，現在是他接觸過的人有沒有往外擴，到目前為止掌握到的名單，如果這裡面再傳1個，又要再加14天。

王定宇表示，其中被質疑可能是感染來源的浙江台商，雖然司機當時載他的時候有嚴重的咳嗽狀況，但是檢查是陰性，如果再進一步抽血驗抗體，如果有抗體就知道來源，萬一抽血沒抗體，就不知道從哪來了，「那我們台灣可能就要往下一步走，我們現在都還沒到那一步，我們都不要去臆測，不要去過度緊張」。

劉寶傑驚呼，「台灣已經防成這樣了，還百密一疏！」

▲如果台灣的檢疫防線被塞爆，就只能篩檢從高危險來的人士。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



王定宇強調，所以台灣的防疫是世界公認，連日本網友都誇獎，在這麼難的狀態下，台灣從1天檢查400到現在提升到1000多，因為有這個能耐，才能回頭溯源檢查無旅遊史的流感或肺炎病例，才確診白牌車司機的病例，如果現在讓屬於疫區的人士大量回來的時候，台灣整個防線與檢查能力瞬間會被塞爆，一旦塞爆就只能篩檢從高危險區域來的，無法再去篩檢類似白牌車司機這樣的案例。

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