愛與包容！　韓國瑜不告理由曝光…吳子嘉竟然做了「這件事」



▲韓國瑜撤告吳子嘉。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

名嘴吳子嘉去年爆料「高雄市長韓國瑜與『新莊王小姐』有婚外情，還生了一女」。對此，韓國瑜當時憤而向他提告。但這個月17日韓國瑜遞狀撤告，發出最新聲明，他提到吳子嘉有親自到高雄向他表達歉意，加上防疫當前，願意接受吳子嘉道歉，本著「愛與包容」的初衷不願再追究。

美麗島電子報董事長吳子嘉在2019年5月爆料，高雄市長韓國瑜有婚外情並私生女兒，經韓提告妨害名譽後，台北地檢署密集傳喚調查相關人證物證，包括被指為「外遇對象」的王小姐，也拿出女兒的親子鑑定報告，證明女兒時她和前夫所生，檢察官調查後於同年8月29日起訴吳子嘉。韓國瑜還發出聲明表示，「已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白。」

時隔5個多月後，韓國瑜已於17日撤告，並且發出最新聲明：「美麗島電子報董事長吳子嘉先生已於日前親赴高雄向韓國瑜市長表達歉意，並且表示針對新莊王小姐的相關陳述內容有查證不夠周延的瑕疵。」

韓國瑜認為：「既然總統大選已經選完，加上當前疫情面臨不可預知的變數甚多，極需社會各界同心協力一起防疫。因此，選戰期間發生的相關是非冤仇應可一揭而過，所以，他願意接受吳子嘉董事長的道歉，並且本於『愛與包容』的初衷不願再追究，以免雙方徒增訟累及浪費有限的司法資源。」

▲韓國瑜透過幕僚發聲明 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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