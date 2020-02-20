王小姐風波！韓國瑜撤告吳子嘉原因曝光　低調喊話：選後一切該歸於平靜

▲韓國瑜撤告吳子嘉。（圖／資料照）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

名嘴吳子嘉去年爆料「高雄市長韓國瑜與『新莊王小姐』有婚外情，還生了一女」。對此，韓國瑜當時則表示，「這是對我人格的摧毀」並憤而向他提告。不過，韓國瑜也已於17日遞狀撤告。

韓國瑜已於17日遞狀撤告，而他也提到，之所以會撤告是因為主要考量檢方已查清真相，選後一切都該回歸平靜，基於愛與包容的信念，沒有任何條件撤告。其他選舉期間相關誹謗官司也考慮一併撤告。

美麗島電子報董事長吳子嘉在2019年5月爆料，高雄市長韓國瑜有婚外情並私生女兒，經韓提告妨害名譽後，台北地檢署密集傳喚調查相關人證物證，包括被指為「外遇對象」的王小姐，也拿出女兒的親子鑑定報告，證明女兒時她和前夫所生，檢察官調查後於同年8月29日起訴吳子嘉，而當時韓國瑜也發出聲明表示，「已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白。」

不過，時隔5個多月後，韓國瑜已於17日悄悄撤告，而他也表示，是因為基於愛與包容的信念，希望一切回歸平靜，所以才選擇撤告。此外，法官已經在19日依據韓國瑜地狀內容，做成公訴不受理判決。另外，吳子嘉低調回復，以韓國瑜的說法為主，這樣比較單純，對於是否認同韓國瑜說「選後放下一切」，吳子嘉表示，他只是媒體人，選舉不是他的考量。

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