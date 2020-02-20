韓國瑜小內閣第7人請辭！陳致中驚「跳船潮」：政治前景不明人才留不住



▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜小內閣頻異動！高雄市運動發展局局長程紹同，表示因為要重返大學任教而請辭，繼社會局長葉壽山、觀光局長潘恒旭、環保局長袁中新、行政暨國際處長王智立、以及新聞局長王淺秋與丁樂群後，再有一級局長請辭，這樣的狀況也被民進黨議員陳致中批：「韓國瑜無法把好人才延攬進市府，因為面對罷免時刻，大家對於他政治前景不明，好的人不敢來，好的也留不住。」

▲運發局長程紹同將於21日離職 。（圖／記者洪正達攝）

對於韓國瑜小內閣頻頻異動，高雄市運動發展局局長程紹同20日證實將請辭，這是韓市府第7位請辭的一級局處長，民進黨議員陳致中說：「令人擔憂市府是不是出現『跳船潮』，大家想跳船，好人留不住，好才人求不進來，是不是劣幣驅逐良幣，程紹同來自學界，風評不錯，在議會接觸他是理想性、形象清新局長，閃電辭職令人錯愕。」

陳致中更批：「(程紹同)今天宣布明天走人，無法臆測是不是在市府內，要閨蜜型、家臣型、捧LP的韓家軍的才會受重用，眾所皆知王淺秋跟潘恒旭韓國瑜愛將，忌憚於罷免不然可能都回來了，市府團隊留不住人，跟市長領導風格和用人有關，希望這樣下去變跳船潮，不是市民之福，也不是政府之福。」

另外，從去年9月袁中新離職後，環保局長懸缺5個月，傳出目前已經找到人選，陳致中說：「市府說環保局找不到人令人匪夷所思，在台灣有專業人才是有的，但韓國瑜無法把好人才延攬進市府，因為大家對於他政治前景不明，面對罷免時刻，好的人不敢來，好的也留不住，家臣閨蜜得重用，這是危機，環保局長有人選，希望不是閨蜜、家臣國王人馬，是真正的人才。」

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