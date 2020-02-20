國衛院研發新冠肺炎藥物　「瑞德西韋」最快1年後生產

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日至國家衛生研究院，了解針對新冠肺炎疫苗與藥物研發進度時，國衛院副院長司徒惠康表示，「瑞德西韋」藥物，國衛院積極蒐集原料進行合成工作，現已成功完成毫克級合成，2週內可提升至公克級合成，有望在一年後促成台灣自產。

國際上傳出「瑞德西韋」對新冠肺炎有相當的治療成效，在美國藥廠也有在研發試驗性抗病毒藥物，但目前尚在動物實驗階段。

對此，國衛院蒐集原料後於2月5日時開始試演練，很快便取得重大進展並於19日完成毫克級合成，且達97%純度，預計在2週內可提升至公克級合成。

對此，蔡英文表示，今天早上衛福部長陳時中就興奮地向她報告此事，她認為這是難能可貴的成果，也是對整體防疫工作的一重大進展，展現出國衛院於醫療疫苗及藥物研發的堅強實力。

其他人也看了這些...

►60多歲女「2年沒出國」染新冠肺炎 接觸者111位採檢陰性

►白牌車司機感染源確認！指揮中心：浙江台商血液驗出新冠病毒抗體



更多熱門新聞...

►祭出刑責！居家隔離檢疫趴趴走「還搭捷運」 最高關2年或罰200萬

►「振興券」除了夜市還能用在6個地方 一日遊旅客也在發放範圍內

►政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」趴趴走最高罰100萬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！