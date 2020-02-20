誰感染了計程車司機？陳其邁揭露「完整追查過程」、三大關鍵要素

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國內第19例新冠肺炎白牌車司機感染源確定了，中央流行疫情指揮中心20日公布，是一名司機曾過、從中國大陸浙江返台且有嚴重咳嗽症狀的台商。行政院副院長陳其邁透過臉書還原「完整追查過程」，同時也透露，其中的三大要素正是「科技、防疫、大數據」。

政府如何查出第十九例白牌車司機的感染源？陳其邁還原事件經過，16日早上，從疫情中心的通報得知，中部地區發生白牌車司機感染武漢肺炎事件。站在政府防疫立場，最重要的是如何找出「誰感染了計程車司機」? 特別是經過兩三個禮拜，需隔離的接觸對象高達兩百餘位，每多耗費一分鐘，就可能多一個人接觸，多一個人被感染的風險，這是一場跟時間賽跑的挑戰。

陳其邁說，第一個也是最重要的判斷，是這起案例到底是個別受到境外移入個案感染local infection或者是找不到感染源且可能屬於「社區傳播」？「中午時分，我請衛福部、內政部等相關單位在行政院開了一個會，討論如何在最短時間內，用最迅速而準確的方式，找到感染源。」

陳其邁表示，首先確定司機發病的日期是一月27日。依照14天的潛伏期來推算，最早可能是在一月13日至26日間感染武漢肺炎。因此有一個合理的想法，司機很可能是接觸到從中國來台的人士，其中因接近過年，對象是台商的機率相對高。

為了確定這個假設，陳其邁指出，行政院聯繫資安處、警政署、電信公司，從一月13日開始到一月26日之間的司機通聯紀錄著手，發現在一月22日、23日前後，確實有前往機場載客的叫車紀錄；接著，再和移民署查對資料，從機場的出入境資料中，針對有中港澳旅遊史的旅客，進一步縮小感染源的疑似對象清單。

陳其邁說明，這份清單對象，由健保署接手，透過健保雲端系統，比對有呼吸道症狀的就醫資訊，篩選出三位最為可疑的對象，其中一位在一月30日有呼吸道症狀就醫紀錄，最為可疑。因此立刻再把名單轉回疫情指揮中心，聯繫三位可疑對象，進行採檢。晚上六點左右，行政院就已經掌握這三位對象的情形。後續由疫情指揮中心在晚上九點半，召開記者會向國人報告。

陳其邁提到，不過因為時間較遠，包含今天公布的感染源對象病毒檢測結果是陰性，換句話說，檢測時身上沒有病毒，追查到此，一度陷入膠著，「然而，我和醫學專家們深知，有時候病患身上沒有病毒，可能是已經有抗體。於是，政府請台大和中研院的團隊針對抗體分別進行檢測，果然在多次比對下，發現陽性的表現！也就是說這位對象身上有抗體，代表確實受到武漢肺炎病毒的感染。」

陳其邁強調，「確認感染源，讓我們透過現代科技、大數據，以及跨部會的全力合作，在國人的支持下，我們一定能夠突破疫情的挑戰。政府一定會持續警戒，絕不鬆懈。」