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跟著台菜王子學起來　午仔魚、龍虎斑美味料理秘訣大公開

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東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）

▲東森旗下電視購物與購物網等多通路，開賣產銷履歷養殖午仔魚及龍虎斑，農委會主委陳吉仲（中）化身型男主廚，與「台菜王子」黃景龍（右2）示範如何把魚煎的好吃。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

有「近海金鑽石」之稱的午仔魚、以及素有「珍珠龍膽」之稱的龍虎斑，不需要超強廚藝，簡單料理就很美味，是許多人喜愛的魚種，而東森購物推出在地養殖午仔魚、龍虎斑等新鮮漁產超值組合後，吸引會員們訂購，一開賣即狂銷超過2,000組，短短2小時熱賣8,000條魚，總重達3,000公斤。至於怎麼做可以更好吃，「台菜王子」黃景龍建議這樣做。

午仔魚肉質細緻、味美鮮甜，且富含蛋白質、不飽和脂肪酸、DHA等多種營養素，從台灣俗諺「一午、二鯧，三鮸、四嘉鱲」中，位居魚類美味排名第一的午仔魚，即可看出牠的好吃地位。同樣擁有鮮美肉質的龍虎斑，另一特色是有著豐富膠質，也是近年來漁產界的新寵兒。

東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）

▲東森購物嚴選在地新鮮、擁有「海味金鑽石」之稱的午仔魚。

對於時下年輕人喜歡吃麻辣、水煮魚等偏重口味的料理方式，黃景龍不建議這樣做，因為午仔魚、龍虎斑的新鮮度夠，採用清蒸、乾煎或烤，就能品嚐到魚本身的最佳美味。

以午仔魚來說，黃景龍建議可以用乾煎料理，把魚剖開後撒一點鹽巴、米酒，鍋子稍微預熱後，再放一匙油下去即可，之後用大火先將皮面煎1分鐘，再反過來煎肉面2～3分鐘，起鍋後撒點胡椒鹽，不用特別調味就非常好吃。由於午仔魚本身油脂已經很豐富，下鍋煎的時候，皮就會很脆，另外倒入油的用意主要是為了避免沾黏狀況發生。

龍虎斑的部分，黃景龍認為，其魚肉Q彈鮮嫩，直接清蒸就行，而清蒸前可以先用鹹冬瓜、樹子帶點薑汁、蔥花等配料醃漬入味，然後再放進蒸籠或電鍋，蒸大約8分鐘，不需要大費周章，簡單快速完成一道鮮美魚料理。

▲半買半送！東購助農委會賣漁產 王令麟：別人做生意 我們做公益。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

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