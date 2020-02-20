很有可能提升日本旅遊警示！陳時中：日本疫情確實令人擔心

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張一中攝）

記者趙于婷／台北報導

日本新冠肺炎疫情日益嚴重，外界都相當關心是否會提升旅遊建議？中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今（20）鬆口「日本疫情確實令人擔心，提升旅遊建議是很有可能的。」

陳時中說，日本疫情一波一波看下來確實令人擔心，前兩天是考慮中，現在是必須說「升級很有可能」。另外，外界討論民眾配合防疫是否有補貼或相關費用，陳時中指出，要從多方面處理，一方面鼓勵雇主、一方面稅的問題，後續處理還需要相關研議。

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目前日本的旅遊警示是第一級「注意」，和泰國同等級。而韓國近期因為病例數快速上升，目前累計逾80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件，指揮中心今天則宣布即日起提升該國旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診74,576例，較前日新增394例，其中11,864例重症，2,118例死亡。

另國際間累計1,096例確診病例，分布於28個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號606例（含本國籍5例）、新加坡84例、韓國82例、日本70例及香港65例為多；病例中7例死亡，為香港、伊朗各2例，法國、日本、及菲律賓各1例。韓國因發生1起教會群聚事件，導致病例數快速上升，確診個案已達38例；另新加坡亦有2起教會群聚事件，確診28例。