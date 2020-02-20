政院通過防疫特別條例草案　蔡英文：最短時間將衝擊減到最低

▲總統蔡英文。（圖／總統府）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日上午出席「松山慈祐宮護國禳瘟清醮法會」時表示，面對武漢肺炎疫情，行政院今日通過《防疫特別條例》草案，透過跨部會通力合作，爭取朝野政黨的團結支持，全面做好防疫的準備，在最短的時間內，透過法律和預算，讓疫情的衝擊能減到最低。。

蔡英文表示，榮幸來參加這次「護國禳瘟清醮法會」，她首先要謝謝松山慈祐宮，在台灣面對武漢肺炎的關鍵時刻，號召各方，一起發揮安定人心的力量。

蔡英文表示，過去台灣遭遇過各種天災和疾病的挑戰，但台灣人很堅強，總是保持韌性，一次又一次度過難關。她指出，次肺炎疫情，雖然對我們每一個人，都會帶來一些影響，也難免會擔心或恐慌，不過我們有信心，台灣一定可以團結通過疫情的考驗。

蔡英文表示，從1月開始，政府就全面做好防疫的準備，中央流行疫情指揮中心每天都召開記者會，向人民詳細報告防疫工作的進度，「大家打開手機的LINE，也可以從衛福部建立的『疾管家』帳號上，得到完整的防疫資訊，很透明、也是很受到國際肯定的做法。」

蔡英文說，這陣子她陸續視察了口罩、酒精、不織布的生產線，在政府統一調度和支持下，防疫物資準備充足，產量更會持續增加，請大家可以放心。

蔡英文表示，行政院通過了《防疫特別條例》草案，政府會跨部會通力合作，來爭取朝野政黨的團結支持，在最短的時間內，透過法律和預算，讓疫情的衝擊能減到最低。

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