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新冠肺炎第24例嚇壞人！彰化酒精、次氯酸水搶買人龍再現

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記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心19日公布24例「本土」病例後，上午超商10點販售台糖酒精，詢問人數破表，該間超商今天的配額只有4瓶，許多人失望折返，而另一處則是旺旺友聯的次氯酸水站，65歲以上的民眾只要持相關證件都可免費索取，今天早上再現排隊人龍，就連秀水鄉馬興村長也帶著桶子一起排隊，非常壯觀。

▲彰化買消毒水及裝次氯酸水再現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化買消毒水及次氯酸水再現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化買消毒水及裝次氯酸水再現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

上午記者到超商直擊民眾購買酒精狀況，進超商的民眾泰半都是焦急的問有沒有酒精，店員也貼心的告訴他們，今天只有進4瓶，已經發號碼牌完畢，而搶到酒精的婦人說，要給家裡念書的小孩用，「非常高興」。

▲彰化買消毒水及裝次氯酸水再現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化超商販售酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

旺旺集團開放全台90家水神抗菌液補充站，免費提供各村里長、低收戶及65歲以上長者等裝取水神抗菌液，7台水神抗菌液製造機分別設在彰化縣政府1樓、彰化戶政事務所、消防局、稅務局、警察局、環保局及文化局，讓民眾免費領取不亞於酒精消毒能力的「水神抗菌液」。婆媽們說，有這桶次氯酸水，就可以不用去排隊買酒精，小孩們也要讀書了，未來需求量會更大，只能省點用。

▲彰化買消毒水及裝次氯酸水再現排隊人龍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化秀水鄉馬興村長也到場排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

而馬興村長則對記者說，昨天已經用次氯酸水在全村消毒過，今天帶著桶子來裝，主要是要分裝給就學學生，1個學生分2瓶，讓他們隨身攜帶可以噴用，更希望疫情不要再擴大，天佑台灣。

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