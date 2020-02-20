快訊／南韓再添5確診「大邱婦1人傳42人」！　全國單日激增36例

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》20日下午最新消息指出，南韓大邱新冠肺炎患者再添5人，包括1名公務員，且5人皆與第31例確診的大邱婦人有關。加上此前確定與該名婦人有關的37起病例，她已經影響多達42人。南韓今早以來新增36起病例，其中35例集中大邱及慶尚北道地區，全國累計確診個案達到87例。

染病公務員隸屬大邱水力公司，大邱市當局已經要求同單位的51名公務員全體居家隔離，辦公室也禁止出入。

目前，大邱的疫情爆發範圍，都與第31例病患常去的「大邱新天地耶穌教會」有關。31號患者為61歲韓籍女性，18日確診感染。事後調查發現，這名阿嬤14日得知自己罹患肺炎，隔天仍外出前往Queen Vell飯店出席婚禮，16日更前往南區新天地教會參加禮拜，而禮拜方式為上千人脫鞋後擠在密閉空間比肩而坐。

由於第31例成為超級傳染者，新天地信徒的家屬透露，在這位阿珠嬤被確認後，教會就研擬出「脫身攻略」，分為兩種狀況，一是若被警方確定是信徒的話，就要回答那天沒做禮拜，或是到別的地方做；二是若警方只是懷疑是信徒的話，那就要否認和新天地教會有任何關係，但對此，新天地教會則是否認到底。

新天地耶穌教會全名為「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（韓語：신천지예수교_증거장막성전，SCJ），創於1984年3月14日，據稱信徒超過12萬人，經常被指為邪教團體或基督教異端，爭議不斷。新天地信徒相信，創始人李萬熙是耶穌的轉世，或是耶穌所派的使者。新天地耶穌教會為了擴大影響力，每四年會舉辦「世界宗教萬國和平統一大會」，另還成立附隨組織，包括「國際和平青年組」（IPYG）、「天上文化、世界和平、光的革命」（HWPL）等等。