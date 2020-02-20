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急診女醫禁止孩子按電梯鈕　「3件小事」圖解流感最高感染指數

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▲▼電梯,鑰匙。（圖／記者謝承恩攝）

▲部分民眾會改用鑰匙按電梯按鈕。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

除了新冠肺炎（COVID-19）疫情之外，現在剛好也是流感高峰期。台大醫院急診醫學部主治醫師「急診女醫師其實」20日一早在臉書分享一張圖片，用3件小事提醒民眾流感的傳播途徑，「兩個小孩都很愛搶按電梯按鈕，還會搶到吵架，最近都被我禁止，『通通不准按』！」

中國傳染病學專家鍾南山先前曾在受訪時談到，密閉空間裡是感染新型冠狀病毒危險性最高的地方，包含電梯、餐廳、辦公室。「急診女醫師其實」用簡單的生活經驗告訴民眾，自己近期已經禁止小孩按電梯按鈕，其實這不僅僅是防範新冠肺炎，也可以防止感染流感。

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疾管署分享3件關於流感傳播的小事，還有洗手的5大時機。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲可能讓人得流感的3件小事。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人，下同）

「急診女醫師其實」分享的圖片，是疾管署去年10月18日公開在臉書粉絲專頁的圖，內容談到，冬天是流感高峰期，有些壞習慣可能會讓人在不知不覺間染病，例如在密閉空間打噴嚏卻沒遮住口鼻，身邊1公尺內的人可能都會遭殃；打噴嚏時用手遮卻沒洗手，也會讓「手到之處」留下病毒；出入公共場所後，沒洗手就觸摸眼口鼻，也會導致感染可能性提高，因為流感病毒能在寒冷、低溼度的環境中存活數小時。

至於什麼時候應該洗手，疾管署19日也公開洗手的5大時機，包含如廁後、進食前、看病前後、出入公共場所後、接觸嬰幼兒前、擤鼻涕後。「疾病管制署1922防疫達人」臉書小編提醒，目前已知新冠肺炎的傳染途徑是直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳播，必要時可以戴口罩，但其實用「肥皂洗手」才是CP值最高的傳染病預防方法。

▼洗手的5個關鍵時刻。

疾管署分享3件關於流感傳播的小事，還有洗手的5大時機。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

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